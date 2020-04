أمريكا تقدم على خطوة استفزازية جدية بالقرب من الحدود الروسية

ووفقا لصحيفة " Defense Express"، فقد بدأ نشر المقاتلات في قاعدة "إيسون" للقوات الجوية الأمريكية بطائرتين من طراز " F-35A Lightning II"، والتي ظهرت في أبريل/نيسان من هذا العام في ألاسكا، حيث ستدعم هذه الطائرات مقاتلات الجيل الخامس "إف-22 رابتور" الموجودة في ألاسكا.

© Sputnik . Ministry of defence of the Russian Federation