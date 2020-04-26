أمريكا تقدم على خطوة استفزازية جدية بالقرب من الحدود الروسية

ستعزز الولايات المتحدة بشكل كبير وجودها العسكري في القطب الشمالي والمناطق الحدودية مع روسيا من خلال نشر 54 طائرة مقاتلة من طراز " F-35A Lightning II" في ألاسكا بحلول عام 2021

ووفقا لصحيفة " Defense Express"، فقد بدأ نشر المقاتلات في قاعدة "إيسون" للقوات الجوية الأمريكية بطائرتين من طراز " F-35A Lightning II"، والتي ظهرت في أبريل/نيسان من هذا العام في ألاسكا، حيث ستدعم هذه الطائرات مقاتلات الجيل الخامس "إف-22 رابتور" الموجودة في ألاسكا.

وأضافت الصحيفة أن تعزيز الوجود العسكري الجوي سيكون ذا أهمية استراتيجية كبيرة للولايات المتحدة في النضال من أجل الوجود العسكري في القطب الشمالي، الذي بدأته روسيا منذ عدة سنوات.

وأشارت الصحيفة إلى أن القواعد الجوية في ألاسكا تسمح بالتحكم في مناطق إطلاق الغواصات الاستراتيجية للبحرية الروسية وطرق دوريات الطيران الاستراتيجي الروسي.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن فوجا لصواريخ الدفاع الجوي من طراز إس-300 بي.إس" تم تشكيله في جمهورية ياقوتيا العام الماضي، وهو من صلب تنظيم أسطول بحر الشمال، باشر بأداء واجبات خدمة المناوبة القتالية بمهمة حماية المجال الجوي فوق منطقة القطب الشمالي الروسي وأحد قطاعات طريق البحر الشمالي.

كما وقّع الرئيس فلاديمير بوتين، مرسومًا بالموافقة على أسس السياسة الحكومية في روسيا في القطب الشمالي، حتى عام 2035، أكد خلاله على قيام روسيا بزيادة القدرات القتالية للقوات في القطب الشمالي وتحسين سيطرتها على الأوضاع الجوية والسطحية وتحت سطح الماء.

ويذكر أنه في نهاية كانون الأول / ديسمبر من العام الماضي، قال قائد الأسطول الشمالي الروسي، ألكسندر مويسيف، إن حلف شمال الأطلسي يعمل بنشاط على زيادة التدريب القتالي لقواته في القطب الشمالي، كما تتزايد أنشطة الاستخبارات.

وبالإضافة إلى ذلك ، قرر حلف الناتو تشكيل قيادة جديدة للمحيط الأطلنطي والقطب الشمالي، ويزيد سنويًا من نطاق وعدد المناورات التي يقوم بتنفيذها في المنطقة، كما استأنف الأسطول الثاني للقوات البحرية الأمريكية الذي سبق وتم حله بعد نهاية حقبة الحرب الباردة بأداء مهام المناوبة القتالية.