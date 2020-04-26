الصحة البريطانية تزف بشرى سارة للسكان

أعلن مدير هيئة الصحة الوطنية في بريطانيا ستيفن بويس، اليوم، الأحد، أن بلاده تشهد اتجاها نزوليا لمرضى كورونا بالمستشفيات.

وبسحب "رويترز"، قال بويس في مؤتمر صحفي إن "بريطانيا تشهد الآن اتجاها نزوليا أكيدا جدا لعدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات".

وأضاف "الأمر ملحوظ بأكبر درجة في لندن لكن يمكنك رؤية ذلك أيضا في ميدلاندز وبداياته في مناطق أخرى بالمملكة المتحدة".

وتابع "يبين هذا بالتأكيد أن التزامنا بالتباعد الاجتماعي يُثبت فعاليته، ويخفض انتقال العدوى وانتشار الفيروس".

وسجلت بريطانيا اليوم 413 حالة وفاة بمرض "كوفيد 19" داخل المستشفيات فقط، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 20732 وفاة، ويأتي ذلك بعدما بلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس 152840 ألف حالة إصابة، ما يجعله سادس أكثر الدول تسجيلًا للإصلابات في العالم.

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 2.962 مليون إصابة، بينهم 205 ألف حالة وفاة، ونحو 867 ألف حالة شفاء.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى أواخر فبراير/ شباط، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 970 ألفًا في الولايات المتحدة و226 ألفًا في إسبانيا ونحو 197 ألفًا في إيطاليا، إلى جانب الآلاف في أكثر من 200 دولة ومنطقة أخرى.

ومع ذلك، يقول خبراء الأمراض المعدية أن عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس من المحتمل أن يكون أعلى من ذلك بكثير حيث لا يكتشف الكثير من الحالات خاصة تلك التي لا تظهر عليها الأعراض، أو بسبب ضعف إمكانيات البلدان لإجراء الاختبارات.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.