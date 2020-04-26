ترامب يهاجم "الإعلام المزيف": لا يعرفون عني شيئا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن من يعرفونه ويعرفون تاريخ أمريكا، يقولون إن "ترامب هو أكثر رؤسائها نشاطا".

وتابع، على "تويتر"، اليوم الأحد: "أنا رئيس يمتاز بالقدرة على المثابرة في العمل، وما قمت به في 3 سنوات ونصف، يفوق ما قام به أي رئيس سابق في تاريخ أمريكا".

وتابع: "لكن وسائل الإعلام المزيفة، تكره هذه الحقيقة"، مضيفا: "أنا أعمل من الصباح الباكر حتى ساعات متأخرة من الليل، ولم أترك البيت الأبيض على مدى شهور إلا لإطلاق السفينة (كمفورت)، المستشفى العائم الخاص بعلاج مصابي كورونا".

The people that know me and know the history of our Country say that I am the hardest working President in history. I don’t know about that, but I am a hard worker and have probably gotten more done in the first 3 1/2 years than any President in history. The Fake News hates it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 26, 2020

وقال ترامب: "أواصل العمل من أجل إبرام الاتفاقيات التجارية، وإعادة بناء الجيش، وفي النهاية أجد قصة مزيفة في صحيفة "نيويورك تايمز" تتحدث عن جدول عملي وعاداتي في تناول الطعام".

وتابع: "من يكتبون ذلك لا يعرفون شيئا عني"، مضيفا: "سوف أبقى في أغلب الأوقات، في المكتب البيضاوي حتى الساعات المتأخرة من الليل، وهو ما يجعل من يعملون معي في غاية الانبهار".

....schedule and eating habits, written by a third rate reporter who knows nothing about me. I will often be in the Oval Office late into the night & read & see that I am angrily eating a hamburger & Diet Coke in my bedroom. People with me are always stunned. Anything to demean! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 26, 2020

ويواجه ترامب انتقادات واسعة من منافسيه الديمقراطيين بشأن إدارته لأزمة فيروس كورونا المستجد، وفي مقدمتهم جو بايدن، المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية المقبلة، ونانسي بيلوسي، زعيمة الديمقراطيين ورئيسة مجلس النواب.

واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".

I work from early in the morning until late at night, haven’t left the White House in many months (except to launch Hospital Ship Comfort) in order to take care of Trade Deals, Military Rebuilding etc., and then I read a phony story in the failing @nytimes about my work.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 26, 2020

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 2.9 مليون مصاب، بينهم أكثر من 205 ألف حالة وفاة.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 83 ألف إصابة.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما تجاوز عدد المصابين فيها 950 ألف مصاب وأكثر من 54 ألف حالة وفاة.