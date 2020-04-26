تطلع أمريكي فرنسي لاجتماع الخمسة الكبار في مجلس الأمن بسبب كورونا

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي بينهما، عن أملهما في عقد اجتماع قريب للأعضاء الخمس الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمناقشة سبل مواجهة وباء "كوفيد-19" .

موسكو- سبوتنيك. وأكد البيت الأبيض، في بيان اليوم، الأحد، "أعرب الزعيمان عن أملهما في عقد اجتماع الدول الخمس قريباً ومناقشة كيفية تعامل الأمم المتحدة مع الوباء".

وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض، جود دير، في تغريدة على تويتر "اتفق ترامب وماكرون على ضرورة إصلاح منظمة الصحة العالمية، كما ناقشا القضايا الإقليمية والثنائية الحاسمة".

وأضاف أن الجانبين بحثا أيضا "التطورات الإيجابية في مكافحة الوباء والمضي قدما نحو إعادة فتح اقتصادات العالم".

ويعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تخفيف إجراءات العزل اعتبارا من 11 مايو بفتح المدارس على الرغم من أن الحكومة يتعين عليها الانتهاء أولا من تحديد الطريقة التي ستعمل بها المدارس.

وأمر الرئيس إيمانويل ماكرون بفرض إجراءات العزل العام منذ 17 آذار/ مارس للحد من تفشي فيروس كورونا ومن المقرر رفعها في 11 أيار/مايو المقبل.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.