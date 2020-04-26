رسميا... جونسون يصل مقر الحكومة استعدادا لمباشرة عمله غدا

عاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى مقر الحكومة في لندن استعدادا لمباشرة أعماله، الاثنين، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وقالت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم، الأحد، إن "رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وصل إلى 10 داوننج ستريت بعد أن أمضى أسبوعا بالمستشفى للعلاج من مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا وأسبوعين للتعافي بمقر إقامته الريفي".

وأعلنت الحكومة في وقت سابق أن جونسون سيعود للعمل غدا، الاثنين. وقال وزير الخارجية دومينيك راب الذي كان ينوب عنه في غيابه إن جونسون "يتوق للذهاب" إلى عمله.

وفي غيابه واجهت الحكومة انتقادات متنامية من الطواقم الطبية في المستشفيات ودور الرعاية بشأن عدم تزويدهم بالإمدادات الكافية ومعدات وأدوات الوقاية وبشأن مستويات إجراء فحوص كورونا التي تقل بكثير عن المستهدف.

وتخطى عدد الوفيات بسبب المرض في مستشفيات بريطانيا العشرين ألفا وفقا لآخر بيانات صدرت، أمس السبت، مع توقعات بأن يكون الرقم الإجمالي أكبر بكثير بمجرد احتساب وفيات دور الرعاية.

لكن مع وجود مؤشرات على أثر اقتصادي كارثي ومع تنامي الإحباط العام لدى المواطنين من إجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة تواجه الحكومة مطالبات متزايدة ببدء توضيح الطريقة التي تعتزم بها تخفيف العزل العام.

ورفض الوزراء حتى الآن الإفصاح عن أي مؤشرات في هذا الشأن وقالوا إن الأفضل الآن هو إبقاء التركيز على الرسالة الأساسية ألا وهي البقاء في المنزل واقتصار الخروج على الضرورات.