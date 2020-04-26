ماذا قال ترامب لميلانيا في عيد ميلادها الخمسين

وكتب الرئيس الأمريكي على "تويتر":
"عيد ميلاد سعيد ميلانيا، إلى سيدتنا العظيمة سيدة أمريكا الأولى".
Happy Birthday to Melania, our great First Lady!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 26, 2020
بدوره هنأ البيت الأبيض زوجة الرئيس الأمريكي عبر تغريدة في موقع تويتر تضمنت صورا لميلانيا في عدة مناسبات سابقة.
Happy Birthday @FLOTUS! pic.twitter.com/Bjgos9IPdL— The White House (@WhiteHouse) April 26, 2020
ولدت ميلانيا ترامب في 26 أبريل/نيسان 1970، وهي عارضة أزياء سابقة ولدت في سلوفينيا، والتي كانت جزءاً من يوغوسلافيا حينها، أصبحت مقيمة دائمة في الولايات المتحدة عام 2001.
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