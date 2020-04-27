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    ترامب خلال مؤتمره اليومي لخلية الأزمة الأمريكية الأربعاء 22 أبريل نيسان 2020

    ترامب يهاجم وسائل الإعلام مجددا وينفي استبدال وزير الصحة

    © REUTERS / JONATHAN ERNST
    العالم
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    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (44)
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    نفى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الأحد، التقارير بشأن استبدال وزير الصحة في البلاد أليكس أزار.

    وكتب ترامب على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "إن التقارير التي قالت إنني سأطرد وزير الصحة أليكس أزار... أخبار مزيفة".

    وأضاف الرئيس الأمريكي، "وسائل الإعلام الرئيسية تعرف ذلك، لكنهم يائسون ويحاولون خلق مظهر من الفوضى والاضطراب في عقول الجمهور. لم يتصلوا أبدا لطرح السؤال (يقصد استبدال وزير الصحة) أليكس يقوم بعمل عظيم!".

    كانت صحيفتا "وول ستريت جورنال وبوليتيكو" أكدتا في وقت سابق، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفكر في تغيير وزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس عازار، بسبب خطوات خاطئة اتخذت في بداية التعامل مع جائحة فيروس كورونا.

    ونفى المتحدث باسم البيت الأبيض، جود دير، ذلك قائلا، "إن وزارة الصحة بقيادة أزار تواصل الريادة في عدد من أولويات الرئيس، وفقا لـ "رويترز".

    وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة، كايتلين أوكلي، في وقت سابق، "الوزير عازار مشغول في التعامل مع أزمة عالمية للصحة العامة وليس لديه وقت للمكائد".
    كان ترامب هاجم وسائل الإعلام في وقت سابق من يوم الأحد، قائلا: "أواصل العمل من أجل إبرام الاتفاقيات التجارية، وإعادة بناء الجيش، وفي النهاية أجد قصة مزيفة في صحيفة "نيويورك تايمز" تتحدث عن جدول عملي وعاداتي في تناول الطعام".

    وتابع: "من يكتبون ذلك لا يعرفون شيئا عني"، مضيفا: "سوف أبقى في أغلب الأوقات، في المكتب البيضاوي حتى الساعات المتأخرة من الليل، وهو ما يجعل من يعملون معي في غاية الانبهار".

    هذا وأعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد، أن 928619 شخصا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد بزيادة 32853 عن الإحصاء السابق.
     وقالت إن عدد حالات الوفاة ارتفع 2020 إلى 52459 حالة.

    ولا تعكس الأرقام بالضرورة الإحصائيات التي تعلنها كل ولاية على حدة.

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (44)

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    ترامب يهاجم الإعلام, وزير الصحة الأمريكي, فيروس كورونا, ترامب
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