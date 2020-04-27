ترامب يهاجم وسائل الإعلام مجددا وينفي استبدال وزير الصحة

نفى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الأحد، التقارير بشأن استبدال وزير الصحة في البلاد أليكس أزار.

وكتب ترامب على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "إن التقارير التي قالت إنني سأطرد وزير الصحة أليكس أزار... أخبار مزيفة".

وأضاف الرئيس الأمريكي، "وسائل الإعلام الرئيسية تعرف ذلك، لكنهم يائسون ويحاولون خلق مظهر من الفوضى والاضطراب في عقول الجمهور. لم يتصلوا أبدا لطرح السؤال (يقصد استبدال وزير الصحة) أليكس يقوم بعمل عظيم!".

Reports that H.H.S. Secretary @AlexAzar is going to be “fired” by me are Fake News. The Lamestream Media knows this, but they are desperate to create the perception of chaos & havoc in the minds of the public. They never even called to ask. Alex is doing an excellent job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 26, 2020

كانت صحيفتا "وول ستريت جورنال وبوليتيكو" أكدتا في وقت سابق، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفكر في تغيير وزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس عازار، بسبب خطوات خاطئة اتخذت في بداية التعامل مع جائحة فيروس كورونا.

ونفى المتحدث باسم البيت الأبيض، جود دير، ذلك قائلا، "إن وزارة الصحة بقيادة أزار تواصل الريادة في عدد من أولويات الرئيس، وفقا لـ "رويترز".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة، كايتلين أوكلي، في وقت سابق، "الوزير عازار مشغول في التعامل مع أزمة عالمية للصحة العامة وليس لديه وقت للمكائد".

كان ترامب هاجم وسائل الإعلام في وقت سابق من يوم الأحد، قائلا: "أواصل العمل من أجل إبرام الاتفاقيات التجارية، وإعادة بناء الجيش، وفي النهاية أجد قصة مزيفة في صحيفة "نيويورك تايمز" تتحدث عن جدول عملي وعاداتي في تناول الطعام".

I work from early in the morning until late at night, haven’t left the White House in many months (except to launch Hospital Ship Comfort) in order to take care of Trade Deals, Military Rebuilding etc., and then I read a phony story in the failing @nytimes about my work.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 26, 2020

وتابع: "من يكتبون ذلك لا يعرفون شيئا عني"، مضيفا: "سوف أبقى في أغلب الأوقات، في المكتب البيضاوي حتى الساعات المتأخرة من الليل، وهو ما يجعل من يعملون معي في غاية الانبهار".

هذا وأعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد، أن 928619 شخصا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد بزيادة 32853 عن الإحصاء السابق.

وقالت إن عدد حالات الوفاة ارتفع 2020 إلى 52459 حالة.

ولا تعكس الأرقام بالضرورة الإحصائيات التي تعلنها كل ولاية على حدة.