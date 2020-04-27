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    زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

    كوريا الجنوبية تحسم الجدل حول الشائعات بشأن الزعيم الشمالي

    © REUTERS / KCNA
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    دعا مسؤولو كوريا الجنوبية، توخي الحذر، مجددا في تناول التقارير التي تتحدث عن الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون.

    وقال وزير الوحدة الكوري الجنوبي، المسؤول عن التواصل مع كوريا الشمالية، كيم يون-تشول، "إن الحكومة لديها قدرات استخباراتية تتيح لها أن تقول بثقة أنه لا يوجد شيء غير عادي يحدث"، وفقا لرويترز.

    زعيم كوريا الشمالية كيم جون أون يراقب تجربة إطلاق صاروخ باليستي جديد في بيونغ يانغ
    © REUTERS / KCNA
    بعد أنباء عن وفاته... كوريا الشمالية تنشر رسالة من الزعيم كيم جونغ أون

    وبدأت شائعات وتكهنات بشأن صحة كيم بعد تخلفه عن حضور احتفال رسمي بارز في 15 أبريل/نيسان ولم يظهر بشكل علني منذ ذلك الوقت.

    وقالت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية الأسبوع الماضي، إن من المحتمل أن كيم خضع لجراحة في شرايين القلب أو أنه في عزلة لتفادي الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

    ومرة أخرى لم تعرض وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية اليوم الاثنين أي صور جديدة للزعيم الكوري الشمالي ولم تذكر مكان وجوده.

    ولكنها نشرت تقارير عن إرساله رسالة شكر للعمال الذين يبنون منتجعا سياحيا في منطقة وونسان، التي ذكرت بعض وسائل الإعلام الكورية الجنوبية أنه ربما موجود فيها.

    وقال مون تشونج-إن كبير مستشاري السياسة الخارجية للرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، في تصريحات لوسائل إعلام في الولايات المتحدة إن "موقف حكومتنا حازم .كيم جونغ أون حي وبخير. وهو يقيم في منطقة وونسان منذ 13 أبريل. ولم يتم رصد تحركات مريبة حتى الآن".

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    كوريا الجنوبية, زعيم كوريا الشمالية, كيم جونغ أون
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