"نحن ضحية الوباء أيضا"... الصين تكرر تبرؤها من التضليل بشأن "كورونا"

كررت الصين، اليوم الاثنين، تبرؤها من التضليل بشأن فيروس "كورونا" الذي اجتاح العالم، وأصاب نحو 3 ملايين إنسان، بعد أن ظهر لأول مرة في مدينة ووهان الصينية.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الصينية، غينغ شوانغ، خلال مؤتمر صحفي، أن بلاده ضحية.

وأضاف رداً على سؤال بشأن تقرير الاتحاد الأوروبي الأخير الذي اتهم بكين بالتضليل: "الصين ضحية وليست محرضًا أو مضللا".

وكان تقرير الاتحاد الأوروبي اعتبر أن الصين نشرت معلومات مضللة عن تفشي المرض، ولم تكن شفافة في هذا المجال في بداية انطلاق الوباء، كما اتهمت الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة الصين بأنها لم تتصرّف بشكل فعال في الأسابيع الأولى من الوباء وبأنها "أخفت" أعداد الضحايا على أراضيها.

في حين، نفى مختبر "ووهان" الصيني الذي وجّهت له وسائل إعلام أمريكية أصابع الاتهام كمصدر محتمل لكورونا، بشكل قاطع أي مسؤولية له في تفشي هذا الوباء.