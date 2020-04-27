الجيش الإسرائيلي: لا نعلق على التقارير الواردة حول القصف الصاروخي على دمشق

أعلنت الخدمة الصحفية للجيش الإسرائيلي لوكالة "سبوتنيك" أن الجيش الإسرائيلي لا يعلق على تقارير وسائل الإعلام الأجنبية حول الغارة الجوية على محيط دمشق في سوريا.

وجاء في بيان الخدمة الصحفية: "نحن لا نعلق حاليا على تقارير وسائل الإعلام الأجنبية حول الأحداث في سوريا".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة أربعة آخرين، اليوم الاثنين، جراء القصف الصاروخي الإسرائيلي على بلدتي الحجيرة والعادلية في ريف دمشق.

وكانت الدفاعات الجوية السورية قد تصدت، فجر اليوم، لأهداف إسرائيلية في سماء محيط العاصمة دمشق.

وقال مراسل "سبوتنيك" في سوريا، إن المضادات الجوية السورية أطلقت عددا من صواريخ أرض - جو اعترضت هجوما صاروخيا إسرائيليا في ريف دمشق الجنوبي.