فقدان الاتصال عبر الإنترنت لكبار الشخصيات يعد أمرا لافتا... هكذا حدث مع ميركل.. فيديو

حضرت المستشارة الألمانية ، أنغيلا ميركل ، مؤتمرًا عبر الفيديو لمنظمة الصحة العالمية مخصصًا لوباء الفيروس التاجي، مساء الجمعة ، وواجهت بعض الصعوبات الفنية التي كانت سببا بإعاقة الاتصال.

ويظهر في الفيديو المنشور على شبكة "دويتشه فيله" الألمانية، كيف أعطى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من جنيف الدور للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في برلين من أجل إلقاء الكلمة.

ولكن لم يتم الاتصال بنجاح في البداية مترافقا ذلك بعدم سماع المستشارة الألمانية، قبل أن تتم استعادة الاتصال وتمكنها من الحديث.

وتحدثت المستشارة عن اللقاح المنتظر ضد فيروس كورونا الجديد، مؤكدة أنه يجب أن يصبح "منفعة عامة عالمية ويوزع في جميع أنحاء العالم".