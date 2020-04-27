تشيلي تصدر شهادات "متعاف" تسمح لحاملها بالعودة للعمل

أعلنت السلطات المعنية في تشيلي أنها ستمضي قدما في خطة مثيرة للجدل لإصدار شهادات للأشخاص الذين تعافوا من مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا.

قالت نائبة وزير الصحة، بولا دازا، إن الشهادات ستسمح للمتعافين بالعودة إلى العمل، بحسب "بي بي سي".

وذكرت دازا أن "أحد الأشياء التي نعرفها هو أن الشخص المصاب بالمرض لديه احتمال أقل للإصابة بالمرض مرة أخرى".

وأشارت إلى أن الشهادات تؤكد أن هؤلاء الأشخاص تعافوا من المرض، ولا تؤكد أن لديهم مناعة ضد الإصابة به مرة ثانية.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أنه لا دليل حتى الآن على أن الأشخاص الذين طوروا أجساما مضادة، بعد التعافي من فيروس كورونا المستجد، لن يصابوا بالعدوى مرة أخرى.

وحذرت المنظمة الحكومات من إصدار ما يعرف بـ"جوازات السفر المناعية" أو "شهادات خلو من الخطر"، وذلك في سياق تخفيف إجراءات الإغلاق المتخذة لحصر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحذّرت المنظمة من أن إجراءات من قبيل إصدار تلك الجوازات أو الشهادات قد تزيد من احتمال انتقال الفيروس المسبب للمرض كوفيد-19.

فمن المرجح أن يتوّقف بعض المتعافين، الذين يفترضون أن مناعتهم قادرة على مواجهة المرض، عن اتباع إجراءات الوقاية، بحسب المنظمة.