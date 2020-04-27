أول دولة تقر اعتماد استخدام عقار لعلاج فيروس "كورونا"

أعلن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم الاثنين، أنه بصدد إقرار اعتماد عقار لعلاج فيروس "كورونا" المستجد.

قال رئيس الوزراء الياباني، خلال جلسة برلمانية، إنه "سيقر قريبا استخدام عقار ريمديسيفير (remdesvivir) كعلاج لفيروس كورونا المستجد خلال وقت قصير"، حسب وكالة الأنباء اليابانية "كيودو".

ولفتت الوكالة إلى أن "إقرار العقار المذكور- وهو من إنتاج شركة جلياد الأمريكية واعتمد علاجا لفيروس إيبولا- سيكون القرار الأول من نوعه في اليابان منذ تفشي الوباء".

ونقلت عن مسؤول حكومي لم تسمه، في تصريح منفصل، أن "إقرار العقار سيجري مطلع الشهر المقبل".

وقررت اليابان، يوم الخميس الماضي، منع دخول المواطنين من بعض الدول، بما في ذلك روسيا والشرق الأوسط، بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد، في وقت تشهد البلاد تراجعا اقتصاديا بسبب توقف الكثير من الأعمال في البلاد نتيجة إجراءات الحظر المحلية والدولية التي أثرت على قطاع الأعمال.

وذكرت وسائل إعلام يابانية، أن الحكومة اليابانية أعلنت أن اقتصاد البلاد يسوء بصورة سريعة وسط وضع صعب للغاية وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.