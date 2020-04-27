أول رئيس دولة يطلب "المشروب المعجزة" لمواجهة فيروس "كورونا"

أعلن رئيس مدغشقر أندري راجولينا، اليوم الاثنين، أن رئيس غينيا بيساو، عمرو سيسوكو إمبالوبيساو، قرر استيراد المشروب العشبي "المواجه لفيروس "كورونا" المستجد.

وعبر رئيس مدغشقر عن تقديره لنظيره في غينيا بيساو، إثر قراره استيراد "المشروب المعجرة" الذي يحمي من الإصابة من فيروس كورونا، وقال عبر تغريدة نشرها في حسابه على "تويتر": "شكرا لرئيس غينيا بيساو، عمرو سيسوكو إمبالو، جراء طلبه تزويد بلاده وجيرانها الدول الواقعة في غرب أفريقيا بالمشروب العشبي، CVO /Covid-Organics، سيتم نقل الطلبية عبر طائرة .. إنها أفريقيا الموحدة التي تحارب كوفيد19".

— Andry Rajoelina (@SE_Rajoelina) April 26, 2020

وكان معهد الأبحاث التطبيقية في مدغشقر أعلن التوصل لعلاج لمرض "كوفيد 19" عن طريق عشبة كانت تستخدم لعلاج الملاريا.

وأطلق رئيس مدغشقر أندريه راجولينا، في كلمة للرئيس أمام الوزراء والصحفيين والوفود الدبلوماسية في معهد مدغشقر للأبحاث التطبيقية، علاجا عشبيا محليا يُزعم أنه يمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد ويعالجه.

وقال الرئيس في كلمته: "لقد أجريت الاختبارات، وتمت معالجة شخصين الآن بواسطة هذا العلاج"، وأضاف وهو يرتشف جرعة من الدواء: "يعطي الشاي العشبي نتائج في 7 أيام. سأكون أول من يشرب هذا الدواء أمامكم لأثبت لكم أن هذا المنتج يشفي ولا يقتل".