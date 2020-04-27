مدارس صينية تعيد فتح أبوابها في المدن الكبرى

استقبلت بعض مدارس المدن الصينية الكبرى التلاميذ، اليوم الاثنين، بعد شهور من الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الدراسة استؤنفت في مدارس بكين وشنغهاي وقوانغتشو، بينما لم يُسمح لجميع التلاميذ فى كل المدن الأخرى بالعودة.

ومن بين أول من عادوا للدراسة أولئك الذين يستعدون لامتحان القبول في الجامعات في يوليو/ تموز المقبل.

Excited at school’s reopening, boy in China shows off kung fu moves https://t.co/9yM0nIytLK via @YouTube >> looks more like gymnastics & dance moves to me, but still cool to watch — miss waiching liu (@mswaichingliu81) April 27, 2020

​وكان أعيد افتتاح المدارس في أجزاء أخرى من الصين قبل عدة أسابيع. لكن بعض المدراس كتلك الموجودة في ووهان، مركز تفشي فيروس كورونا، لا تزال مغلقة.

ولا يزال يتعين على التلاميذ الذين عادوا إلى المدرسة الالتزام بتدابير الإبعاد الاجتماعي.