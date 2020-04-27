"فرصة قيمة ليقظة المنطقة"... إيران ترحب بقرار السعودية وتوجه دعوة جديدة

رحبت إيران باستمرار وقف إطلاق النار في اليمن خلال شهر رمضان، داعية إلى تخطيط شامل للسلام والأمن خاصة في الظروف الراهنة التي تفشى فيها فيروس "كورونا".

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأثنين في مقر رئاسة الجمهورية، إن إيران "ترحب باستمرار وقف إطلاق النار في اليمن في شهر رمضان المبارك، وتدعم إرساء السلام في المنطقة وتعتبر شهر رمضان الفضيل بأنه فرصة قيمة ليقظة المنطقة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأكد ربيعي أن إيران "تدعو وتتطلع إلى التخطيط الشامل للسلام والأمن خاصة في الظروف الراهنة التي تفشى فيها فيروس كورونا".

وكان التحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية ضد جماعة "أنصار الله" في اليمن، قد أعلن تمديد اتفاق وقف إطلاق النار لمدة شهر.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إن قرار إعلان تمديد وقف إطلاق النار، جاء دعما للحكومة اليمنية في قبولها دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا وإطلاق مفاوضات للتوصل إلى هدنة مستدامة.