حاكم نيويورك: ماذا تعلمنا؟... كيف نتحسن وكيف نعيد البناء بشكل أفضل؟

قال حاكم نيويورك، أندرو كومو، اليوم الاثنين، إنه يجدر بحكومة الولاية التفكير في سبل إدارة الأزمة الاقتصادية ما بعد الجائحة، بدلا من فتح الولاية واستقبال أعداد مضاعفة من الإصابات.

وقال كومو: "ماذا تعلمنا، وكيف نتحسن وكيف نعيد البناء بشكل أفضل؟ لأن الحل لا يتعلق بالعودة إلى الأمس، لا يوجد عودة إلى الأمس في الحياة عموما".

وأكد كومو أن البناء والتصنيع سيكونان أول المجالات التي سيعاد فتحها ويمكن إعادة تشغيلها في 15 أيار/ مايو في المنطقة الشمالية من الولاية، مع بعض الاحتياطات الوقائية، إذا استمرت الحالات في الانخفاض.

وكان حاكم نيويورك، قد أعلن مساء يوم الجمعة الماضي 24 أبريل/ نيسان، أن ما وصفه بـ"الباب الخلفي" هو ما أتى بفيروس كورونا المستجد إلى الولاية الأمريكية.

وأشار كومو إلى أن سلالات فيروس كورونا المستجد، التي أصابت سكان ولاية نيويورك جاءت من أوروبا وليس من الصين، وقال حاكم نيويورك: "فرضنا حظرا مبكرا على المسافرين من الصين، لوقف انتشار الفيروس".

وأردف قائلا "أغلقنا الباب الأمامي لقدوم فيروس كورونا مع حظر السفر الصيني، وهو أمر كان سليما، لكننا وقعنا في خطأ فادح، بتركنا الباب الخلفي مفتوحا بعدم حظر السفر من أوروبا".