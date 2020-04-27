مستشفيات بلجيكا تستقبل أقل عدد من مرضى "كوفيد-19" منذ بدء إجراءات العزل

أظهرت بيانات اليوم الاثنين أن المستشفيات البلجيكية استقبلت أقل عدد من المصابين بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا منذ بدء تطبيق إجراءات العزل العام قبل سبعة أسابيع تقريبا.

وفي مؤشر مشجع، تراجع عدد الحالات التي دخلت المستشفيات، والذي يعد مهما لمراقبة تطور المرض، إلى 127 أمس الأحد، وهو أدنى مستوى منذ 18 مارس/ آذار.

وكان عدد الحالات التي تدخل المستشفيات يوميا قد بلغ ذروته في نهاية مارس/ آذار مسجلا 600 حالة، واستقر قرب 200 تقريبا خلال الأسبوع الماضي.

وتراجع عدد حالات الإصابة المؤكدة الجديدة بكوفيد-19 أيضا إلى أدنى مستوى في شهر مسجلا 553.

وأغلقت بلجيكا التي يبلغ عدد سكانها 11.5 مليون نسمة المطاعم والمقاهي والصالات الرياضية والمدارس في 14 مارس / آذار، ثم أمرت جميع المتاجر التي لا تبيع مواد غذائية بإغلاق أبوابها منذ 18 مارس.

وأعلنت الحكومة، يوم الجمعة، خططا للسماح بتخفيف تدريجي للقيود اعتبارا من الرابع من مايو/ أيار وعلى مدار الشهر، بحسب ما نقلت "رويترز".

وقال المتحدث باسم قوة العمل المعنية بمكافحة الفيروس في بلجيكا وعالم الفيروسات ستيفن فان جوخت، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن على السكان برغم ذلك البقاء في منازلهم لأطول فترة ممكنة لتفادي انتشار الفيروس.

وأضاف "بعدما أصبح الوضع الآن تحت السيطرة تقريبا، يمكن رفع الإجراءات تدريجيا"، لكن إجراءات مثل التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات يجب أن تستمر لأسابيع أخرى.