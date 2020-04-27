هبوط خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 23% وسط مخاوف زيادة المعروض

أظهرت بيانات التداول، اليوم الاثنين، تسارع هبوط أسعار خام غرب تكساس الوسيط بعد ظهر اليوم - إلى أكثر من 23 في المئة، بسبب المخاطر المحيطة بزيادة المعروض من المواد الخام في السوق.

موسكو- سبوتنيك. وبحلول الساعة 15:06 بتوقيت موسكو ( 12:06 غرينتش)، هبطت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر يونيو/ حزيران، إلى 13.04 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بحر الشمال لشهر تموز/يوليو بنسبة 5.2 بالمئة – إلى 23.52 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لشهر يونيو بنسبة 5.6 بالمئة – إلى 20.24 دولار للبرميل.

بدأ سوق النفط هذا الأسبوع بانخفاض جديد. حيث وفقا لنتائج الأسبوع الماضي، انخفضت أسعار خام برنت بنسبة 23.65 بالمئة، وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 7.3 بالمئة، وكان هذا ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي في أسعار الذهب الأسود.

ويواصل المستثمرون تقدير الانخفاض في النشاط الاقتصادي بسبب فيروس كورونا، ما أدى إلى انخفاض الطلب على المواد الخام. في الوقت نفسه، يتم الضغط على أسعار النفط من خلال زيادة المعروض من المواد الخام في السوق.