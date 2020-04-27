تغيرات جذرية في تصريحات جونسون بعد استلام مهامه من جديد... فيديو

وقال جونسون متحدثا عبر الفيديو: "أطلب منكم احتواء نفاد صبركم لأنني أعتقد أننا نقترب الآن من نهاية المرحلة الأولى من الصراع، ورغم كل المعاناة فقد اقتربنا كثيرا من النجاح"، بحسب ما ذكرت صحيفة "سكاي نيوز" البريطانية.
"This is the moment when we can press home our advantage."— SkyNews (@SkyNews) April 27, 2020
PM Boris Johnson says he shares the "urgency" to ease lockdown restrictions but people "must recognise the risk" of a second #coronavirus spike.#COVID19 latest: https://t.co/LUrFRnrGCN pic.twitter.com/mbYQ2GAM9c
لكنه شدد على أن الوضع الحالي لا يزال يمثل خطورة قصوى وعلى أن إجراءات العزل العام لن تُرفع سريعا، وتعاني بريطانيا واحدا من أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن الفيروس في العالم، حيث سجلت 20732 حالة وفاة في المستشفيات حتى يوم السبت.
وتابع جونسون: "لا يمكننا ببساطة أن نحدد الآن بأي سرعة أو بطء أو حتى متى سيتم تنفيذ هذه التغييرات، لكن من الواضح أن الحكومة ستفصح عن الكثير بخصوص ذلك في الأيام المقبلة".
وأضاف: "علينا أيضا إدراك خطر موجة ثانية وخطر فقد السيطرة على الفيروس والسماح بعودة معدل انتشاره، لأن ذلك لن يعني فقط موجة جديدة من الوفيات والمرض بل وكارثة اقتصادية أيضا".
وتهدد أكثر إجراءات العزل المفروضة في وقت السلم صرامة بريطانيا بأن تواجه أسوأ ركود منذ ثلاثة قرون، بحسب ما ذكرت الصحيفة.
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