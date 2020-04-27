تغيرات جذرية في تصريحات جونسون بعد استلام مهامه من جديد... فيديو

عاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بحرص شديد إلى عمله، اليوم الاثنين، بعد التعافي من مرض "كوفيد-19"، محذرا من أن تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة لا يزال مخاطرة كبيرة في ظل انتشار الفيروس.

وقال جونسون متحدثا عبر الفيديو: "أطلب منكم احتواء نفاد صبركم لأنني أعتقد أننا نقترب الآن من نهاية المرحلة الأولى من الصراع، ورغم كل المعاناة فقد اقتربنا كثيرا من النجاح"، بحسب ما ذكرت صحيفة "سكاي نيوز" البريطانية.

"This is the moment when we can press home our advantage."



PM Boris Johnson says he shares the "urgency" to ease lockdown restrictions but people "must recognise the risk" of a second #coronavirus spike.#COVID19 latest: https://t.co/LUrFRnrGCN pic.twitter.com/mbYQ2GAM9c — SkyNews (@SkyNews) April 27, 2020

​لكنه شدد على أن الوضع الحالي لا يزال يمثل خطورة قصوى وعلى أن إجراءات العزل العام لن تُرفع سريعا، وتعاني بريطانيا واحدا من أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن الفيروس في العالم، حيث سجلت 20732 حالة وفاة في المستشفيات حتى يوم السبت.

وتابع جونسون: "لا يمكننا ببساطة أن نحدد الآن بأي سرعة أو بطء أو حتى متى سيتم تنفيذ هذه التغييرات، لكن من الواضح أن الحكومة ستفصح عن الكثير بخصوص ذلك في الأيام المقبلة".

وأضاف: "علينا أيضا إدراك خطر موجة ثانية وخطر فقد السيطرة على الفيروس والسماح بعودة معدل انتشاره، لأن ذلك لن يعني فقط موجة جديدة من الوفيات والمرض بل وكارثة اقتصادية أيضا".

وتهدد أكثر إجراءات العزل المفروضة في وقت السلم صرامة بريطانيا بأن تواجه أسوأ ركود منذ ثلاثة قرون، بحسب ما ذكرت الصحيفة.