رحلتان من مطار طهران إلى إسطنبول لإعادة الإيرانيين العالقين

قررت السلطات الإيرانية تسيير رحلتين جويتين من مطار إسطنبول إلى مطار طهران لإعادة الإيرانيين العالقين في تركيا.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن جواد أديبان، المسؤول في شركة "قشم" للطيران، تصريحا صحفيا بأنقرة، قال فيه "إن رحلة ستسير اليوم الاثنين والرحلة الثانية

وأضاف أديبان: "إن السبب في تسيير رحلات غير منتظمة من إسطنبول إلى طهران يعود إلى حظر الرحلات الجوية في تركيا والتي ستسير بعد اكتساب التراخيص اللازمة من المسؤولين الأتراك".

سيتم تسييرها الجمعة المقبلة من إسطنبول إلى طهران".

وأوضح المسؤول: "إنه إذا دعت الحاجة سيتم تسيير رحلات أخرى خلال الأسابيع المقبلة إلا أن مواعيدها لم تحدد لحد الآن"، مشيرا إلى أن ركاب الطائرة سيتم فحصهم في مطار إسطنبول للتأكد من سلامتهم وعدم إصابتهم بفيروس كورونا".

ونفى أديبان صحة ما يتردد حول إعادة إيرانيين مصابين بفيروس كورونا من تركيا على متن طائرات الشركة.

في سياق آخر، تماثل رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، للشفاء من فيروس كورونا، حسبما أعلن المتحدث باسم البرلمان الإيراني، أسد الله عباسي.

نقلت وكالة "الأناضول" عن عباسي، قوله بأن نتائج الاختبارات الأخيرة التي خضع لها لاريجاني كانت سلبية، موضحا أن لاريجاني تعافى من المرض بعد فترة الرعاية الصحية.

وأضاف أن "لاريجاني يمارس مهامه منذ الأمس، حيث غادر الحجر الصحي، وسيكون في مكتبه اليوم وغدا".