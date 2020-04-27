ترامب "يغرد" محددا "عدو الناس"

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، على صفحته الخاصة على "تويتر" تغريدة تحدث فيها عن "عدو الناس".

الرئيس الأمريكي وصف الأخبار الكاذبة، بأنها "عدو الناس"، في تغريدة نشرها على صفحته الخاصة على "تويتر".

FAKE NEWS, THE ENEMY OF THE PEOPLE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 27, 2020

يذكر بأن ترامب كان قد وصف وسائل الإعلام، في وقت سابق، بـ"المزيفة"، قائلا: "أنا أعمل من الصباح الباكر حتى ساعات متأخرة من الليل، ولم أترك البيت الأبيض على مدى شهور إلا لإطلاق السفينة (كمفورت)، المستشفى العائم الخاص بعلاج مصابي كورونا".

وقال ترامب: "أواصل العمل من أجل إبرام الاتفاقيات التجارية، وإعادة بناء الجيش، وفي النهاية أجد قصة مزيفة في صحيفة "نيويورك تايمز" تتحدث عن جدول عملي وعاداتي في تناول الطعام".

I work from early in the morning until late at night, haven’t left the White House in many months (except to launch Hospital Ship Comfort) in order to take care of Trade Deals, Military Rebuilding etc., and then I read a phony story in the failing @nytimes about my work.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 26, 2020

في وقت نشر فيه موقع businessinsider، الأمريكي تقريرا تحدث عن الوقت الذي يقضيه ترمب في مشاهدة التلفاز قبل التوجه لعمله في البيت الأبيض.

فبحسب التقرير يقضي ترامب 7 ساعات يوميا في الصباح لمشاهدة التلفاز والأخبار المتعلقة بتفشي فيروس "كورونا"، قبل وصوله إلى مكتبه في البيت الأبيض في وقت الظهيرة.

ليطلع بعدها على تقرير يومي استخباري يتم إعداده بشكل دائم.

ففي الوقت الذي كان فيه الرئيسان الأمريكيان السابقان، جورج دبليو بوش وباراك أوباما، يطلعان على الإحاطات الإعلامية في وقت مبكر من الصباح، فإن ترامب يقوم بذلك في فترة الظهيرة.