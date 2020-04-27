إيران تتسلم الشحنة الثالثة من المساعدات الطبية القطرية

أعلنت إيران، اليوم الاثنين، أنها تسلمت الشحنة الثالثة من المساعدات القطرية، لمواجهة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن مدير عام التعاون الدولي في وزارة الصحة الإيرانية، محسن أسدي لاري، القول إنه تم ​تسليم الشحنة الثالثة من المساعدات القطرية لمواجهة مرض كورونا والتي تتضمن المستلزمات الطبية، إلى وزارة الصحة الإيرانية.

وأضاف أن هذه الشحنة من المساعدات تزن 16 طنا وتشمل مستلزمات الحماية الشخصية مثل القفازات والكمامات والملابس الطبية.

وأوضح أنه بالإضافة إلى وقوف دولة قطر الى جانب مواطنينا أثناء تفشي فيروس كورونا، فإن شركة الخطوط الجوية القطرية قامت بنقل مساعدات الدول الأخرى إلى إيران.

وجرى تسليم هذه المساعدات بحضور مساعد السفير القطري لدى طهران وممثلي وزارة الصحة.