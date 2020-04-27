الجيش الإيراني يحذر الولايات المتحدة الأمريكية

قالت الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اليوم الاثنين، إن الوجود العسكري الأمريكي في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان يعتبر تهديدا للأمن الإقليمي.

وأكدت الأركان العامة أن تشكيل تحالف مزيف بقيادة أمريكا، بذريعة حفظ الأمن الملاحي، لم يخدم هذا الأمر فحسب بل كان خطوة خطيرة ومزعزعة في نفس الوقت للسلام والأمن في المنطقة، وذلك بحسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وحذرت قيادة أركان القوات المسلحة مجددا من القيام بأي خطوة استفزازية تزعزع أمن واستقرار المنطقة، مؤكدة أنه سيتم التصدي بحزم لذلك.

وجاء في البيان أن "الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان باعتبارها مياه دولية مهمة وعصب الاقتصاد العالمي، كانت دوما مناطق آمنة لحركة وعبور السفن النفطية والتجارية وكانت تتمتع في كل السنوات الماضية بالأمن اللازم وفي هذا الصدد، حاولت الجمهورية الإسلامية الايرانية بالتعاون مع دول المنطقة، الحفاظ على الاستقرار والهدوء بالمستوى المطلوب".

وتابع: "السلوك الخطير والمزعزع لسلامة الملاحة البحرية قد بدا منذ قدوم الدولة المغامرة والإرهابية أمريكا وبعض حلفائها في هذه المنطقة الحساسة".

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة أن "الولايات المتحدة ومن خلال تحركاتها المليئة بالضرر وإنشائها قواعد عسكرية في المنطقة، هي في الواقع مصدر انعدام القانون والشر وزعزعة الأمن، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد حذرت مرارا المجتمع الدولي من الممارسات الأمريكية المزعزعة للاستقرار والنظام والأمن الإقليميين وانتهاكها للقوانين والمقررات الدولية".