بايدن: سنستعيد صحة الأمريكيين

قال جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، والمرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية المقبلة، إن الديمقراطيين يريدون جعل الأمريكيين أصحاء من جديد.

وكتب على "تويتر"، اليوم الاثنين: "نريد جعل أمريكا دولة تحافظ على صحة مواطنيها كما كانت"، مضيفا: "لكننا يجب أن نتخذ الخطوات الضرورية".

وتابع: "تلك الخطوات يجب أن تكون عقلانية ومستندة إلى العلم ليتم إنجازها بأمان، حتى لا نواجه أزمة مثل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، مرة ثانية".

We want our country to get moving and healthy again. But we must take the necessary, rational steps, grounded in science, to do so safely, so COVID-19 doesn’t come roaring back. https://t.co/ivYeRgrf4q — Joe Biden (@JoeBiden) April 27, 2020

وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، المنتمية إلى الحزب الديموقراطي، تأييدها لترشح جو بايدن، لمنصب الرئيس الأمريكي في الانتخابات المقبلة، مشيرة إلى أنه يدرك قيمة المنصب، وسيؤدي وظيفته على أكمل وجه، إذا أصبح رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

وهو ما علق عليه بايدن، بالتأكيد على أهمية العمل المشتركة للحفاظ على صحة الأمريكيين، وعبور الأزمات الصحية وفي مقدمتها الأزمة التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية والعالم في الوقت الحالي، وتأثيراتها المستقبلية.

I'm incredibly honored by @SpeakerPelosi's endorsement and grateful for her historic leadership in Congress.



Together, we helped pass Obamacare and together we can not only bring this country back from the brink from this current crisis, but transform it. https://t.co/nJG599w7lU — Joe Biden (@JoeBiden) April 27, 2020

وأصبح بايدن المرشح المحتمل للديمقراطيين، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعدما أعلن منافسه الأبرز السيناتور بيرني ساندرز، تعليق حملته الانتخابية، وتأييده لخوض المنافسة المقبلة أمام الرئيس الحالي دونالد ترامب، التي من المقرر إجراؤها نهاية العام الجاري.