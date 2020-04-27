فيروس كورونا يضرب أرباح "أديداس" بيد من حديد

تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد في تراجع كبير في أرباح شركة "أديداس" للملابس والمعدات الرياضية في الأشهر الثلاثة الماضية.

وقالت الشركة الألمانية إن إجمالي الأرباح الصافية للربع الأول من العام الجاري بلغت 31 مليون يورو مقارنة بـ623 مليون يورو في نفس الفترة من العام الماضي أي أن حجم التراجع وصل إلى نسبة 90 بالمائة، وذلك بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وكان تفشي فيروس كورونا حول العالم قد أجبر الشركة على إغلاق متاجرها في عدة دول بالعالم ومن بينها الصين التي تعد سوقا كبيرا للشركة الألمانية.

وحصلت "أديداس" الألمانية على قروض بقيمة ثلاثة مليارات يورو مع تراجع احتياطها النقدي.

وأثارت الشركة حالة من السخط في ألمانيا عندما أعلنت نيتها عدم دفع إيجارات متاجرها المغلقة قبل أن تعود وتتراجع عن الأمر.