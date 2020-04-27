بعد فكرة ترامب بحقن المطهرات... البيت الأبيض يلغي الإحاطة اليومية لفريق عمل كورونا

أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغى إحاطة فريق العمل المعني بفيروس كورونا اليوم الاثنين.

وحسب "رويترز"، علق البيت الأبيض، اليوم الاثنين، جلسات الإحاطة اليومية لفريق المهام الخاصة بالفيروسات التاجية، لكنه قال إنها ستستأنف في وقت لاحق من الأسبوع مع انتقال التركيز إلى مرحلة إعادة فتح الاقتصاد في الحرب ضد فيروس كورونا الجديد.

ويأتي التوقف المؤقت في الإحاطات الإعلامية بعد أيام قليلة من الجدل بعد أفكار الرئيس الجمهوري يوم الخميس، بشأن ما إذا كان حقن المطهرات قد يكون علاجًا لـCOVID-19، وهو مرض تنفسي ناتج عن الفيروس التاجي الجديد.

وحثت مجموعة دولية من الأطباء وخبراء الصحة ومصنعي المنتجات الناس على عدم شرب أو حقن المطهر بعد أن أدلى الرئيس دونالد ترامب بالتعليقات.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كايلي ماكناني، للصحفيين إن الإحاطات قد يكون لها شكل جديد وتركيز جديد.

President @realDonaldTrump constructed the greatest, hottest economy in modern history and he will do it a second time! pic.twitter.com/IJZ2SZfFlZ — Kayleigh McEnany (@PressSec) April 27, 2020

وقالت خارج البيت الأبيض: "لكنني لن أقول إننا نراها سلبية لأنها في الحقيقة نعتقد أنها كانت فرصة إيجابية للغاية ومفيدة للرئيس للتحدث إلى الشعب الأمريكي".

وقد تضمنت الإحاطات، التي يمكن أن تمتد في الغالب إلى ساعتين، خبراء صحة أمريكيين يقدمون تحديثات عن جهود الحكومة الفيدرالية لمكافحة تفشي الفيروس الذي قتل أكثر من 54000 أمريكي.

في الأسابيع الأخيرة، أصبحت أيضًا منبرًا لترامب، الذي يسعى لإعادة انتخابه في نوفمبر/ تشرين الثاني، لطرح نظرياته الخاصة حول الفيروس التاجي والعلاجات المحتملة ، أو لمهاجمة أعدائه السياسيين.

Treat coronavirus with disinfectant? Check out this cool new trick from Don Trump The Science-ish Guy! pic.twitter.com/N638fnPtuS — The Daily Show (@TheDailyShow) April 27, 2020

وقالت ماكناني إن جلسة الإحاطة يوم الاثنين المدرجة في الجدول الرسمي للرئيس في الساعة الخامسة مساء لن تعقد. بدلاً من ذلك، سيحظى ترامب بلقاء صحفي أثناء لقائه مع الرؤساء التنفيذيين وقادة الصناعة في البيت الأبيض.

وقالت إن فرقة العمل ستستأنف الإحاطات في وقت لاحق من الأسبوع.