تركيا ترسل "غدا" مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده سترسل، غدا الثلاثاء، مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة في ظل تفشي وباء كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19).

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاثنين: "سنرسل إلى الولايات المتحدة كمامات وأقنعة طبية وألبسة واقية ومعقمات، وستتحرك طائرة شحن عسكرية تركية إليها غدا".

ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، إلى 54 ألفا و877، إثر تسجيل 943 حالة جديدة.

ووفقا لأحدث معطيات جامعة جونز هوبكنز، بلغ عدد المصابين بالفيروس في البلاد، 965 ألفا و951، بعد تسجيل 26 ألفا و702 حالة جديدة.

ولا تزال نيويورك في صدارة الولايات الأمريكية في عدد الإصابات والوفيات بالفيروس حيث بلغ عدد الإصابات في نيويورك 288 ألفا و45، والوفيات 22 ألفا و269.