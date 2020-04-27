إسرائيل قد تعيد فتح بعض المدارس إذا سمحت مستجدات كورونا

قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن إسرائيل ستبدأ إعادة فتح المدارس تدريجيا الأسبوع المقبل، إذا لم تحذر أحدث البيانات الصحية من زيادة خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وذكر مكتب نتنياهو أن الأطفال في السنوات الثلاث الأولى من المدرسة الابتدائية سيستأنفون دراستهم يوم الأحد، بداية أسبوع العمل الإسرائيلي، بأعداد مخفضة لا تزيد على 15 تلميذا في كل فصل دراسي، وذلك بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

ووصف هذه الإجراءات بأنها "المرحلة الأولية" من "استئناف تدريجي للنظام التعليمي وفق أحدث بيانات تفشي المرض " التي سيتم مراجعتها يوم الجمعة.

وقال المكتب إن إعادة فتح المدارس ستتوقف على أن تشير البيانات إلى عدم تفاقم انتقال فيروس كورونا.

وسجلت إسرائيل، التي يبلغ عدد سكانها تسعة ملايين نسمة، 15466 حالة إصابة بفيروس كورونا و202 حالة وفاة. وفي ظل استخدام نحو 100 جهاز تنفس صناعي لمصابي كوفيد-19 و2000 جهاز احتياطي آخر، تجد الحكومة أمامها فرصة لإعادة التفكير في سياسة الطوارئ.