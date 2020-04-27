إحصاء: المصابون بكورونا في جميع أنحاء العالم يتجاوزون 3 ملايين

أفاد إحصاء لـ"رويترز" بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم تجاوز ثلاثة ملايين حالة اليوم الاثنين، مع اقتراب الولايات المتحدة من تسجيل مليون حالة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتخذ فيه العديد من الدول خطوات لتخفيف إجراءات العزل العام التي أدت إلى توقف الحياة الطبيعية خلال الأسابيع الثمانية الماضية.

وجرى تأكيد إصابة أول 41 حالة في ووهان الصينية في العاشر من يناير/ كانون الثاني. وقالت منظمة الصحة العالمية إنه يمكن مقارنة عدد ثلاثة ملايين حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في أقل من أربعة أشهر، من حيث العدد، بنحو ثلاثة إلى خمسة ملايين حالة مرض شديد تسببها الإنفلونزا الموسمية حول العالم كل عام.

ووصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 205000 شخص، اليوم الاثنين. وتوفيت حالة واحدة من كل سبع حالات إصابة مسجلة تقريبا.