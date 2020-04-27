بعد إغلاق الحدود بسبب كورونا... نقص اللقاحات ضد أمراض أخرى في 21 بلدا

صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الاثنين، بأن إغلاق الحدود بسبب فيروس كورونا أدى إلى نقص اللقاحات ضد أمراض أخرى في 21 بلدا في العالم.

جنيف - سبوتنيك. وقال غيبريسوس خلال إيجاز: وفقا للتحالف العالمي للقاحات والتحصين ["جافي"]، أبلغت 21 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل بالفعل عن نقص في اللقاحات بسبب إغلاق الحدود ومشكلات النقل بسبب مرض"كوفيد-10".

ووفقاً لرئيس الصحة العالمية، علّق بالفعل 14 تلقيحا ينفذ بدعم من التحالف العالمي للقاحات والتحصين ( "جافي") ضد شلل الأطفال والحصبة والكوليرا وفيروس الورم الحليمي البشري والحمى الصفراء والتهاب السحايا هذه اللقاحات قد تساعد 13 مليون شخص.

كما يساور منظمة الصحة العالمية القلق بشأن حالة الملاريا في منطقة جنوب الصحراء الكبرى. وتقدر المنظمة أنه إذا توقفت عن التطعيم، فإن عدد حالات الإصابة بالملاريا سيتضاعف في أسوأ الحالات.