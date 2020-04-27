بعد مطاردته لمخالف... مناورة من ضابط شرطة تنتهي بحادث مروع... فيديو

انتهت مطاردة عناصر الشرطة لشخص لم يمتثل لأوامرها بحادث مروع، بعدما قام ضابط الشرطة بمناورة لإيقاف المخالف بسرعة 175 كم في الساعة.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو التقطته كاميرا لمركبات الشرطة لحظة المناورة، التي قام بها ضابط شرطة لإنهاء المطاردة وانتهت بحادث مروع.

وبدأت المطاردة بعد أن تجاوز أحد السائقين الضوء الأحمر ورفض إطاعة أوامر الشرطة بإيقاف سيارته. وقام ضابط الشرطة بمطاردة السائق لمدة وبعد تعنته ورفضه التوقف، قرر الضابط إجراء مناورة لتدوير السيارة وإيقافها بسرعة عالية.

تم إجراء المناورة، بسرعة 175 كم / ساعة، ولم تسر كما هو متوقع. انقلبت شاحنة الهارب على جانبها وعلقت عموديا أمام الدورية وانتهى المطاف بسيارة الشرطة على ارتفاع ستة أمتار في الهواء.

وأسفر الحادث عن وفاة السائق المخالف لقواعد المرور في مكان الحادث، بينما تم نقل ضابط الشرطة الذي كان يلاحقه إلى المستشفى بإصابات خفيفة لم تكن مهددة للحياة.