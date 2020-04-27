"تتطلب علاجا سريعا"... اكتشاف متلازمة مرضية نادرة لدى الأطفال

حذرت هيئة الرعاية الصحية في بريطانيا من رد فعل نادر وخطير لدى الأطفال، قد يكون مرتبطا بالإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتشمل الأعراض "التهابات في أعضاء مختلفة، وأخرى تشبه أعراض الإنفلونزا، وقد أثبتت الفحوصات إصابة بعضهم وليس كلهم بفيروس كورونا"، بحسب هيئة "بي بي سي".

وجاء في التحذير أنه ثمة "قلق متزايد من احتمال ظهور متلازمة تسبب الالتهابات ولها علاقة بفيروس كورونا عند الأطفال في بريطانيا، أو ظهور عدوى أخرى غير معروفة السبب إلى الآن لها علاقة بالإصابة بالفيروس".

ويعاني هؤلاء الأطفال من أعراض تشبه أعراض الصدمة السمية تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة وانخفاض ضغط الدم وصعوبة التنفس والطفح الجلدي.

وعانى بعض الأطفال ألما في البطن مع القيء والإسهال، إضافة إلى التهاب القلب ونتائج غير طبيعية في تحاليل الدم، وهي العوارض التي أشار أطباء إلى أنها دلالة على محاولة الجسم التصدي لالتهابات خطيرة جدا.

وجاء في التحذير أن هذه الحالات تحتاج إلى علاج عاجل.