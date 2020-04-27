"فيروس مجهري ينجح فيما فشل فيه الجيش النازي"... نجا من معسكر الموت وقتله كورونا

توفي هنري كيشكا، أحد الناجين البلجيكيين من مجزرة النازية "الهولوكوست"، إثر إصابته بفيروس كورونا.

ومات كيشكا داخل أحد مآوي العجزة في العاصمة البلجيكية بروكسل، عن عمر يناهز 94 عاما.

وكان كيشكا أحد الناجين القلائل الذين ظلوا على قيد الحياة في معسكرات الموت النازية "أوشفيتز" التي أنشأها الجيش الألماني في بولندا خلال الحرب العالمية الثانية.

#Auschwitz survivor Henri Kichka dies of #COVIDー19



His son Michel Kichka wrote: "A small microscopic coronavirus has succeeded where the entire Nazi army had failed. My father had survived the Death March, but today his Life March has ended." https://t.co/cWkExhy6KA — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) April 26, 2020

وقال كيشكا من قبل عن تجربته في معسكرات الموت: "لا تعيش في أوشفيتز. فالمكان في حد ذاته يعني الموت".

وكتب ابنه ميشل كيشكا، ناعيا والده "نجح فيروس مجهري صغير بما فشل فيه الجيش النازي بأكمله. نجا والدي من مسيرة الموت، لكن اليوم انتهت مسيرة حياته".