البنتاغون ينشر فيديوهات لـ"ظواهر جوية غامضة" بعد رفع السرية عنها

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم الاثنين ثلاثة مقاطع فيديو، بعد رفع السرية عنها، التقطها طيارون تابعون للبحرية تظهر تفاعلهم مع "ظواهر جوية غير محددة".

وحسب "سي إن بي سي" الأمريكية تظهر إحدى مقاطع الفيديو حادثة من عام 2004، وتم تسجيل المقطعين الآخرين في يناير/ كانون الثاني 2015، وفقًا للمتحدثة باسم وزارة الدفاع سيو غاف.

وأصبحت مقاطع الفيديو عامة بعد تسريبات غير مصرح بها في عامي 2007 و2017 ، وتحققت البحرية سابقًا من أصالتها.

وقالت غاف إنه "بعد مراجعة شاملة، قررت الوزارة أن الإفراج المصرح به عن هذه الفيديوهات غير المصنفة لا يكشف عن أي قدرات أو أنظمة حساسة، ولا يؤثر على أي تحقيقات لاحقة في المجال الجوي العسكري بظواهر جوية غير معروفة."

ووقعت حادثة 2004 على بعد نحو 100 ميل في المحيط الهادئ، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، التي أبلغت لأول مرة عن الفيديو في عام 2017. وتم إرسال طيارين مقاتلين في مهمة تدريب روتينية للتحقيق في طائرات مجهولة الهوية كانت سفينة بحرية تتبعها لأسابيع.

Pentagon formally releases 3 Navy videos showing "unidentified aerial phenomena" https://t.co/DNtaSBpV0q pic.twitter.com/m2l1D7a1jo — CBS News (@CBSNews) April 27, 2020

ووجد طيارو البحرية جسمًا مستطيلًا طوله حوالي 40 قدمًا يحوم نحو 50 قدمًا فوق الماء، وبدأ صعودًا سريعًا مع اقتراب الطيارين قبل التحليق بسرعة. وقال أحد الطيارين لصحيفة التايمز "لقد تسارعت مثل أي شيء رأيته في حياتي".

وغادر الطيارون المنطقة للالتقاء عند نقطة التقاء على بعد حوالي 60 ميلاً. وقال الطيار لصحيفة التايمز إنه عندما كانوا لا يزالون على بعد 40 ميلًا تقريبًا، اتصلت السفينة وقالت إن الجسم كان في نقطة الالتقاء، بعد أن اجتاز المسافة "في أقل من دقيقة".

ويتضمن الفيديوان الآخران للحوادث في عام 2015 لقطات لأشياء تتحرك بسرعة عبر الهواء. وفي واحد يُرى جسم يتسابق عبر السماء ويبدأ في الدوران في الجو.

وصاح الطيار في الفيديو "يا رجل، هذه طائرة دون طيار، يا أخي". ويقول شخص آخر "هناك أسطول كامل منها". "إنها تسير جميعها ضد الريح. الرياح 120 عقدة إلى الغرب. انظر إلى هذا الشيء، يا صاح!". ويقول أول شخص. "إنها تدور!"

وفي مقطع الفيديو الآخر لعام 2015، تم عرض شيء سريع فوق المحيط، مما دفع الطيار إلى القول بحماس، "ما هذا؟".

وأخبر خمسة طيارين في البحرية رصدوا الأشياء في عام 2015 للتايمز في عام 2017 أنه كان لديهم سلسلة من التفاعلات مع طائرات مجهولة الهوية خلال مهام التدريب في عامي 2014 و 2015 على طول الساحل الشرقي من فرجينيا إلى فلوريدا. ودفعت البحرية إلى توضيح كيف يجب على الطيارين الإبلاغ عن التجارب مع "الظواهر الجوية غير المحددة"، والتي تمت دراستها في إطار برنامج البنتاغون من 2007 إلى 2012.

The government released three videos of UFOs today.



Now I want to see the videos of the aliens 😉https://t.co/my0b1bA0m7 — Pomp 🌪 (@APompliano) April 27, 2020

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون إن الوزارة ستنشر أشرطة الفيديو رسميا لمعالجة أسئلة حول صحتها.

وقالت غاف: "وزارة الدفاع تنشر مقاطع الفيديو من أجل توضيح أي مفاهيم خاطئة من قبل الجمهور حول ما إذا كانت اللقطات التي تم تداولها حقيقية أم لا، أو ما إذا كان هناك المزيد من مقاطع الفيديو أم لا". "الظواهر الجوية التي لوحظت في مقاطع الفيديو لا تزال توصف بأنها "مجهولة الهوية".