بالملابس الداخلية... صور صادمة من سجون السلفادور تشعل غضبا كبيرا

شنت جماعات حقوقية هجوما ضاريا على رئيس السلفادور، نجيب أو كيلة، عقب نشره صورا صادمة لمئات السجناء تم صفهم بجوار بعضهم البعض بالملابس الداخلية عقب اندلاع موجة من العنف.

وبحسب ما نشرته وكالة "رويترز"، حذر خوسيه ميغيل فيفانكو، المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش للأمريكيتين"، من انزلاق السلفادور إلى "دكتاتورية"، مطالبا برد قوي من المجتمع الدولي.

Las pandillas no van a detener el trabajo que estamos realizando por cuidar la vida de los salvadoreños. Vamos a ir tras estos grupos criminales. pic.twitter.com/nVIGhIITMw — Casa Presidencial (@PresidenciaSV) April 26, 2020

وأجاز الرئيس أبو كيلة استخدام الشرطة والجيش للـ"قوة المميتة" ضد أفراد العصابات لوقف تزايد أعمال العنف أثناء جائحة كورونا.

وسجلت السلفادور 24 جريمة قتل يوم الجمعة الماضي، في أسوأ حصيلة يومية منذ تولي أبو كيلة السلطة بحلول يونيو/ حزيران الماضي.

En @CentrosPenales, a partir de hoy se acabaron las celdas de una misma pandilla. Trabajamos para evitar que sigan saliendo órdenes de estos lugares para afectar a las familias salvadoreñas. pic.twitter.com/LZkbHp47x5 — Casa Presidencial (@PresidenciaSV) April 26, 2020

وقال رئيس السلفادور إن العصابات تستغل انشغال قوات الأمن في المساعدة على مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وبرر أبو كيلة استخدام القوة المميتة من جانب الشرطة والجيش، من أجل الدفاع عن النفس ومن أجل الدفاع عن حياة المواطنين.

El altísimo número de homicidios durante muchos años nos colocó como uno de los países más peligrosos del mundo. No vamos a permitir que esto vuelva a suceder. #PlanControlTerritorial pic.twitter.com/E8U4YeUwsJ — Casa Presidencial (@PresidenciaSV) April 27, 2020

يذكر أن الحكومة أمرت أيضا بوضع أفراد العصابات داخل زنزانات محكمة الإغلاق تشبه الصناديق الحديدية، في محاولة لقطع خطوط الاتصال فيما بينهم.