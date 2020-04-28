"هناك أمل بعد اليأس والكثير من الشموس بعد الظلمة"... شعار حملة المساعدات التركية إلى أمريكا... فيديو

أعلنت تركيا، اليوم الثلاثاء، عن مغادرة طائرة محملة بالمساعدات من العاصمة أنقرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية تضامنا معها في محنتها ضد كورونا.

وبحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" فإن المساعدات حملت شعار "هناك أمل بعد اليأس والكثير من الشموس بعد الظلمة".

غادرت طائرة شحن عسكرية تركية، محملة بمساعدات طبية، العاصمة أنقرة الثلاثاء، متجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية الأكثر تضررا من فيروس كورونا.

طرود المساعدات حملت مقولة الرومي: "هناك أملٌ بعد اليأس، والكثيرُ من الشموس بعد الظلمة.."https://t.co/4iDHSM1ecR pic.twitter.com/9JLaRgjIdx — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 28, 2020

وأضافت الوكالة أن المساعدات كانت بتوجيه من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لمساعدة الولايات المتحدة التي سجلت أعلى معدل للوفيات والإصابات في العالم من فيروس كورونا.

يذكر أن أردوغان أعلن في وقت سابق من يوم أمس أن بلاده سترسل، اليوم الثلاثاء، مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة، وقال:

تتضمن المساعدات كمامات ومواد طبية لحماية الوجه والعيون وكمامات "N-95" وملابس واقية ومواد معقمة.

وتخطى عدد المصابين في أمريكا حاجز المليون بـ10 آلاف مصاب، وهناك قرابة 57 ألف حالة وفاة، فيما تماثل 140 ألفا للشفاء.