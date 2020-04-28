بعد انخفاضها... وفيات وإصابات كورونا تعاود الارتفاع في ألمانيا

إحصاءات جديدة صدرت، اليوم الثلاثاء، من معهد روبرت كوخ الألماني، تقول إن معدل العدوى بفيروس كورونا ارتفع مجددا بين الأشخاص بعد انخفاصه.

ونشرت شبكة "دويتش فيلله" عن المعهد تأكيده زيادة في الإصابات بألمانيا بواقع 1144 حالة ووصول الإصابات إلى 156337، والوفيات إلى 5913 بزيادة قدرها 163 حالة.

وأكد المعهد أن معدل عدوى الفيروس ارتفع "لم يعد يتراجع مثلما كان عليه الحال خلال الأيام الماضية".

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ووصل معدل الاستنساخ أو العدوى في ألمانيا إلى 0.9، لكنه عاد الآن ووصل إلى 1.

ويرى المعهد أن معدل العدوى يجب أن يقل عن رقم 1 حتى يمكن القضاء على الوباء.

وقالت المستشارة الألمانية أن أي تغييرات طفيفة في معدل الاستنساخ يمكن أن تكون لها عواقب كبيرة.