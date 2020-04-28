هذا ما فعله أطفال إسبانيا بعد 44 يوما من الحظر... فيديو

خرج أطفال إسبانيا من عزلتهم التي امتدت نحو 6 أسابيع، وبدأوا يمارسون هواياتهم في اللعب والاسترخاء في المنتزهات والحدائق العامة.

نشرت قناة "فرنسا 24"، مقطع فيديو على صفحتها في "تويتر"، اليوم الثلاثاء، قالت إنه يرصد جانبا من احتفالات الأطفال بخروجهم إلى الشوارع بعدما ظلوا في بيوتهم فترة طويلة ، بسبب إجراءات الإغلاق، التي فرضتها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وتجاوز عدد الوفيات في إسبانيا 23 ألف حالة وفاة، منذ ظهور المرض فيها، بينما وصل عدد المصابين إلى نحو 229 ألف مصاب.

وبعدما تراجعت وتيرة الوفيات في البلاد، سمحت السلطات الإسبانية للأطفال دون الـ14 عاما بالخروج إلى الشوارع، منذ الأحد الماضي، بحسب القناة، التي لفتت إلى أن إجراءات الحظر أجبرت الجميع على البقاء في المنزل منذ 14 مارس/ آذار الماضي.

واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 3 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 211 ألف حالة وفاة.

‘Joy and relief’: Children in #Spain 🇪🇸 got their first taste of freedom after more than six weeks stuck indoors on Sunday



The country eased its #Covid19 lockdown restrictions to allow under 14s to go outside for play and exercise for the first time since March 14 pic.twitter.com/EMOfqoe6C6 — FRANCE 24 English (@France24_en) April 28, 2020

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 84 ألف إصابة.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما تجاوز عدد المصابين فيها 988 ألف مصاب وأكثر من 56 ألف حالة وفاة.