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    كيم جونغ أون يشرف على تدريب وحدات فرعية في الجيش الكوري الشمالي

    بعد تصريحات ترامب الغامضة... أنباء جديدة بشأن صحة زعيم كوريا الشمالية

    © REUTERS / KCNA
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    قال وزير الوحدة في كوريا الجنوبية كيم يون تشول، اليوم، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، يدير شؤون الدولة على نحو طبيعي، وفقا لما تنشره منافذ الإعلام الشمالي، وسط تكهنات مثارة حول الوضع الصحي للزعيم.

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جون أون على حدود الكوريتين
    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
    ترامب يؤكد أنه يعلم الحالة الصحية النهائية لزعيم كوريا الشمالية
    وظل كيم جونغ أون بعيدا عن أعين العامة لمدة أسبوعين منذ أن شوهد للمرة الأخيرة أثناء مشاركته في اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال الحاكم يوم 11 من شهر أبريل/ نيسان الجاري، ولكن الإعلام الشمالي يصدر تقارير تتناول أعمال الزعيم اليومية الروتينية، وفقا للوزير.

    ويبث الإعلام الشمالي الرسمي تقارير حول جدول أعمال كيم بما يشمل إرساله رسائل دبلوماسية وهدايا للمواطنين المكرمين، ولكن لم تقدم معلومات عن مكانه أو ظروفه الصحية.

    وكانت وكالة الأخبار المركزية الشمالية الرسمية قد أعلنت يوم أمس الاثنين أن كيم أرسل برقية تهنئة لرئيس جنوب أفريقيا في آخر تقرير عن إدارة الزعيم لشؤون الدولة.

    وتُثار التكهنات حول الوضع الصحي لكيم الذي تخلى عن زيارته السنوية لقصر الشمس يوم 15 أبريل بمناسبة ذكرى ميلاد جده الراحل، مؤسس الدولة الشيوعية كيم إيل -سونغ.

    ومنذ هذا الحين تتناول تقارير إعلامية غير مؤكدة الوضع الصحي لـ"كيم" مشيرة إلى أنه قد يكون في "غاية الخطورة" بعد خضوعه لعملية جراحية، بيد أن مسؤولي كوريا الجنوبية نفوا هذه الادعاءات بشكل متكرر، موضحين أن لا علامات غير طبيعية في الشمال.

    ويرى البعض أن كيم على ما يبدو مقيم في قرية "وونسان" الواقعة على الساحل الشرقي. وقد ذكر موقع "38 North" الأمريكي للمراقبة أن الأقمار الصناعية التجارية رصدت قطارا يعود على الأغلب لكيم منتظرا في المنطقة منذ يوم 21 أبريل على الأقل.

    زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وعقيلته في الصين
    © REUTERS / KCNA
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    من جهته، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء أمس الاثنين، إنه يعرف كيف حال الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون.

    وأضاف ترامب خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الخاص بخلية الأزمة الأمريكية لمواجهة تداعيات تفشي كورونا، "لا أستطيع أن أقول لكم بالضبط. "نعم، لدي فكرة جيدة جدا، ولكن لا أستطيع التحدث عن ذلك الآن. أتمنى له التوفيق فقط".

    وتابع الرئيس الأمريكي، "أتمنى أن يكون بخير أنا أعرف كيف يفعل نسبيا. سنرى - من المحتمل أن تسمعوا شيئا في المستقبل القريب".

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية
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