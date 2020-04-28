قلق إيراني من ظروف اعتقال 1500 مهاجر في أمريكا

قالت وزارة الخارجية الإيرانية إنها قلقة من ظروف اعتقال 1500 مهاجر في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعبر حسابها في تويتر، كتبت وزارة الخارجية الإيرانية: "نشعر بقلق عميق من تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن احتجاز 1500 مهاجر في مرافق احتجاز مزدحمة وغير صحية في الولايات المتحدة مما يعرض حياتهم للخطر".

وتابعت الخارجية حسب ما نقلت وكالة "إرنا" الإيرانية: "يجب أن يحاسب النظام الأمريكي على معاملته السيئة لهؤلاء المهاجرين. إنهم ليسوا مذنبين. أطلقوا سراحهم".

واعتبرت الوكالة الإيرانية أن الولايات المتحدة الأمريكية، لديها أعلى معدل لفيروس كورونا حول العالم، والذي تسبب في وفاة أكثر من 56000 شخص، مما أدى إلى حجر صحي كبير فى معظم الولايات الأمريكية.