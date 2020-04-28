إثيوبيا: الموقف الخاطئ لبعض البلدان أعاد تنشيط التبرع لسد النهضة

قال مكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة في بناء سد النهضة الإثيوبي، إن "الموقف الخاطئ لبعض البلدان أعاد تنشيط دعم السد".

وتابعت المديرة العامة للمكتب، رومان جبريسيلاسي، أن "الدعم قد أعيد تنشيطه بعد الموقف الخاطئ لبعض البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، لتجاهل سيادة إثيوبيا"، حسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

وأشارت إلى أن "ما يريده الإثيوبيون هو ضمان تنميتهم المستقبلية والحد من فقرهم. وبالتالي فإن النهج غير العادل لبعض الأوساط أثار الغضب وعزز دعم الجمهور لبناء السد".

وكشف المكتب الوطني عن جمع أكثر من 530 مليون بر إثيوبي/ قرابة 10 ملايين دولار أمريكي، خلال 9 أشهر مضت.

وأضافت رومان جبريسيلاسي، أنه "باستثناء الدعم المقدم من خلال مبادرة جمع الأموال عبر الرسائل القصيرة، تم شراء السندات والمساهمات المقدمة من البنوك، تم التبرع بأكثر من 14 مليون بر لمكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة لسد النهضة الإثيوبي في هذا العام".

وقال وزير المياه والطاقة والري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، إن أي ضغوط خارجية لن تثني أديس أبابا عن الاستمرار في "سد النهضة".

جاءت تصريحات الوزير الإثيوبي، التي نقلتها إذاعة "فانا" الإثيوبية، خلال اجتماع واحتفالية رسمية بالعام التاسع لبدء إنشاء سد النهضة.

وكانت الرئيسة الإثيوبية، ساهلورك زودي قد قالت: "سد النهضة هو المشروع المثالي بالنسبة للبلاد، لأنه يجسد فكر وعمل على أعلى مستوى لتحطيم الفقر الذي قاتلته البلاد على مر السنين".

ونقلت وكالة الأنباء الأثيوبية، عن رئيس الوزراء آبي أحمد، قوله مطلع الشهر الحالي إن بلاده ستبدأ في ملء خزان سد النهضة الإثيوبي الكبير، في موسم الأمطار المقبل.

وأعلنت أديس أبابا، مؤخرا، عدم مشاركتها في مفاوضات "سد النهضة"، التي كان من المقرر أن تستضيفها واشنطن، الشهر الماضي، لدراسة مقترحات من وزارة الخزانة الأمريكية حول مسودة الاتفاق الخاص بملء وتشغيل سد النهضة، كما أعلنت مباشرة بدء تخزين 4.9 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل في مشروع "سد النهضة" في شهر يوليو/ تموز المقبل.