طائرة ترفع شريط "النصر" فوق شيكاغو لعدة ساعات... فيديو

حلقت طائرة بشريط "النصر" ( شريط القديس جورج) بطول 30 مترًا لعدة ساعات، أول أمس الأحد، فوق شيكاغو وبحيرة ميشيغان.

وهكذا، تم إطلاق حملة "شريط القديس جورج"، المخصصة للذكرى 75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية)، في الولايات المتحدة.

حلقت الطائرة لمدة ثلاث ساعات، مع شريط طوله 30 مترا وعرضه ما يقرب من ثلاثة أمتار فوق شيكاغو وبحيرة ميشيغان. لقد صنع الشريط خصيصا للحملة من قبل إحدى الشركات الأمريكية.

ستشارك العديد من المدن الأمريكية في حملة "شريط القديس جورج": في 30 أبريل/ نيسان، يمكن رؤية الشريط فوق دالاس (تكساس) ، في 4 مايو في سان فرانسيسكو (كاليفورنيا) ، وفي 9 مايو سيطير الشريط فوق المناطق المركزية في نيويورك.