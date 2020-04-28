مدرس لكل 10 طلاب… 5 دول تعيد التلاميذ إلى مدارسهم

تسببت إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، في إغلاق المدارس بغالبية دول العالم، لكن 5 دول قررت استئناف الدراسة في المدارس الابتدائية.

1- النرويج

ذكرت ذلك صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، مشيرة إلى أن ألمانيا والنرويج والدنمارك والصين وتايون اتخذت تلك الخطوة بضوابط وإجراءات مشددة لحماية التلاميذ.

سمحت السلطات النرويجية لطلاب المدارس الابتدائية بالعودة إلى مدارسهم، ووضعت إجراءات وضوابط مشددة لحمايتهم بمشاركة أولياء الأمور، الذي يحضرون الطلاب ويأخذونهم وفقا للأوقات المحددة لذلك.

ولا تسمح المدارس للآباء بدخول المدارس، التي أصبحت مجهزة بوسائل غسل الأيدي بأعداد أكبر، إضافة إلى تعقيم المراحيض مرتين يوميا على الأقل.

ويتم تنظيم التلاميذ تتراوح بين 3 إلى 6 تلاميذ يفضل بين كل منهم متران، على أن تكون أقصى كثافة للفصل المدرسي هي 15 طالبا.

2- الدنمارك

تسمح المدارس في الدنمارك للتلاميذ باللعب شريطة البقاء على مسافات مناسبة، كما تقدم لهم إرشادات بمداومة غسل الأيدي بالماء والصابون واستخدام المطهرات باستمرار.

ويتم الفصل بين الطلاب بحيث لا يستخدم أي منهم منضدة مخصصة للآخر، مع توفير مدرس لكل 10 تلاميذ.

3- الصين

تلزم المدرسة تلاميذها بوضع غطاء وجه أثناء الوجود في المدرسة، وتقوم بوضع كاميرات لمراقبة درجة حرارية التلاميذ خلال دخولهم المدرسة.

How schools around the world are re-opening and maintaining social distancing at the same time https://t.co/SM1cO2zLHR — indy100 (@indy100) April 27, 2020

كما تقوم بعض المدارس في الصين بجعل الطلاب يرتدون قبعة لها أطراف جانبية، تسمح لمن يرتديها بالبقاء على بعد مسافة آمنة من الآخرين.

4- تايوان

في تايوان تفرض السلطات على المدرسين والتلاميذ ارتداء أقنعة وجه، وتطبق إجراءات أمنية مشددة لمتابعة الالتزام بتعليمات السلامة خاصة فيما يتعلق بفتحات التهوية في الفصول المدرسية.

5- ألمانيا

تستعد ألمانيا لإعادة فتح بعض المدارس في 4 مايو/ أيار المقبل، خاصة للتلاميذ الذين يستعدون للحصول على امتحاناتهم السنوية.

وستسمح المدارس في ألمانيا للطلاب بالعودة إلى المدارس، وفقا للقواعد الخاصة بحمايتهم، التي يتم تطبيقها في دول أخرى مثل النرويج.

واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق المدارس ودور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 3 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 211 ألف حالة وفاة.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 84 ألف إصابة.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما تجاوز عدد المصابين فيها 988 ألف مصاب وأكثر من 56 ألف حالة وفاة.