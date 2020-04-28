انتشار متلازمة "مقلقة" لوزير الصحة البريطاني وتؤدي لموت الأطفال... فيديو

عبر وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الثلاثاء، عن قلقه بسبب وفاة بعض الأطفال الذين لا يعانون من مشاكل صحية كبيرة جراء متلازمة التهابية نادرة يعتقد الباحثون أنها ترتبط بمرض كورونا.

وقال هانكوك لراديو "LBC": إن "هناك بعض الأطفال الذين ماتوا ولم يكن لديهم ظروف صحية كامنة".

وأضاف "إنه مرض جديد نعتقد أنه قد يكون ناتجًا عن فيروس كورونا، لسنا متأكدين 100٪ لأن بعض الأشخاص الذين حصلوا عليه لم يبدوا نتائج إيجابية، لذلك نقوم بالكثير من الأبحاث الآن ولكن هذا شيء يثير قلقنا".

وبالرغم من عدم ذكر رقم دقيق لعدد الوفيات، إلى أنه أكد أنه:

نادر ويرتبط بمرض "كاواساكي" الذي لا يعرف سببا له، للتشابه بالأعراض وهي الحمى والطفح الجلدي وتورم الغدد، وفي الحالات الشديدة، التهاب الشرايين في القلب.

وتقول خدمة الصحة الوطنية البريطانية إن المتلازمة تؤثر فقط على نحو 8 من بين كل 100 ألف طفل كل عام، معظمهم دون سن الخامسة.

وبحسب "رويترز" يبحث خبراء طبيون إيطاليون وبريطانيون في وجود صلة محتملة بين جائحة الفيروس التاجي ومجموعات الأمراض الالتهابية الحادة بين الأطفال الذين يصلون إلى المستشفى يعانون من الحمى الشديدة وتورم الشرايين.

وأبلغ الأطباء في شمال إيطاليا، وهي واحدة من أكثر المناطق تضرراً في العالم خلال الوباء، عن أعداد كبيرة للغاية من الأطفال دون سن 9 سنوات يعانون من حالات حادة لما يبدو أنه مرض "كاواساكي"، وهو أكثر شيوعًا في أجزاء من آسيا.