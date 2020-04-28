أردوغان يقول إن التهديدات التي تواجهها تركيا تظهر أن حزبه الحاكم "لا بديل له"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن التهديدات والصعاب التي تواجهها تركيا، تظهر أن حزب "العدالة والتنمية" لا بديل له من خلال تحمله للمسؤوليات.

وأضاف أردوغان الذي يرأس "العدالة والتنمية" الحزب الحاكم في تركيا، أن "التغيير الذي يطرأ على العالم يفتح أمام بلدنا نوافذ فرص جديدة وكبيرة"، وفقا لوكالة "الأناضول" الرسمية.

#عاجل | #أردوغان: إن التهديدات والصعاب التي تواجهها بلادنا، تظهر أن العدالة والتنمية لا بديل له من خلال تحمله للمسؤوليات — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 28, 2020

ولفت إلى أن قيمة الدعم المقدم للقطاع الحقيقي وفئات الدخل الأدنى حتى الآن، بلغت نحو 28 مليار دولار في إطار "درع الاستقرار الاقتصادي"، مؤكدا أن "إنفاق كل قرش من أجل رفاه واستقرار وأمن الشعب ومستقبل الدولة يعني أنه أُنفق في مكانه الصحيح.

#عاجل | #أردوغان: إنّ إنفاق كل قرش من أجل رفاه واستقرار وأمن #الشعب ومستقبل الدولة يعني أنه أُنفق في مكانه الصحيح — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 28, 2020

وقال إنه مع رفع تدابير كورونا تدريجيا وفق المخطط له، فإن عجلة الإنتاج ستعود مجددا لسرعتها الكاملة.

وسجلت تركيا، أمس الاثنين، أكبر عدد للمتعافين من فيروس كورونا في يوم واحد بـ4651 حالة شفاء.

وذكرت وزارة الصحة التركية في بيان، أن إصابات كورونا تواصل انخفاضها إثر تسجيل 2131 حالة فقط، ليرتفع الإجمالي إلى 112 ألفا و261.

وأشار البيان إلى تسجيل 95 وفاة جديدة بالفيروس، ترفع الحصيلة إلى ألفين و900.

ولفت إلى إجراء اختبار كورونا لـ20 ألفا و143، ليرتفع الإجمالي إلى 918 ألفا و885.

وأضاف أن عدد المرضى في وحدات العناية المركزة تراجع إلى 1736، كما تراجع عدد المرضى الموصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي إلى 882.

في المقابل ارتفع عدد المتعافين من المرض إلى 33 ألفا و791، إثر تسجيل 4651 حالة شفاء جديدة.