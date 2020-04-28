ما حقيقة صورة جثمان زعيم كوريا الشمالية

انتشرت صورة يظهر فيها زعيم كوريا الشمالية، كيم جون أون، ميتا داخل نعش زجاجي.

وكشفت صحيفة "ميرور" أن الصورة هي لوالد الزعيم الكوري وهو الأب، كيم جونغ إيل، خلال جنازته عام 2011، حيث توفي بأزمة قلبية.

ونسبت الصورة إلى كل من شبكة الأخبار اليابانية وتلفزيون هونغ كونغ.

A picture purportedly showing the leader of North Korea lying dead in a coffin is being shared online amidst feverish rumours of his demise. https://t.co/R3LgyZip1p — SDE.CO.KE (@SDEKenya) April 28, 2020

ويتم تداول الصورة وسط تكهنات عديدة حول الحالة الصحية للزعيم الكوري، حيث تزعم تقارير أنه ميت أو على الأقل يعاني من مرض شديد.

ولم يظهر كيم علانية منذ أيام، ما أثار تكهنات حول الحالة الصحية لصاحب الـ36 عاما.