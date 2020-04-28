الدفاع التركية: مقتل 40 مدنيا في انفجار صهريج وقود مفخخ بمدينة عفرين السورية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، مقتل 40 مدنيا وإصابة 47 آخرين على الأقل في انفجار صهريج وقود مفخخ في مدينة عفرين السورية، محملة وحدات حماية الشعب الكردية المسؤولية عن التفجير.

وقالت الوزارة في بيان: "قتل 40 مدنيا وأصيب أكثر من 47 آخرين في انفجار صهريج وقود مفخخ بمدينة عفرين بسوريا"، مشيرة إلى أنها حصيلة أولية قابلة للزيادة.

#عاجل | #الدفاع_التركية: ارتفاع قتلى تفجير صهريج محروقات في #عفرين السورية من قبل إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" إلى 40 مدنيا، والمصابين إلى 47 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 28, 2020

وأضاف البيان أن وزارة الدفاع التركية "تُحمّل وحدات حماية الشعب مسؤولية التفجير في عفرين"، متهمة الوحدات الكردية باستهداف "المدنيين الأبرياء".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 18 مارس/ آذار 2018، سيطرة مسلحي "الجيش السوري الحر"، المدعوم من الجيش التركي، بشكل كامل على مركز مدينة عفرين السورية، وذلك بعد حوالي شهرين من إعلان بدء عملية "غصن الزيتون" في 20 يناير/ كانون الثاني، بهدف طرد وحدات حماية الشعب الكردية التي تصنفها أنقرة منظمة إرهابية من منطقة سيطرتها في عفرين.

من جانبها، نددت وزارة الخارجية السورية، بشدة بتصرفات تركيا في عفرين، مشيرة إلى أن هذه المنطقة هي جزء لا يتجزأ من أراضي سوريا.