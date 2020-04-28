تقرير حساس يصدر قبل الفجر... هل تجاهل ترامب 12 إحاطة استخباراتية تحذر من الفيروس؟

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن وكالات الاستخبارات الأمريكية أصدرت تحذيرات بشأن فيروس كورونا المستجد في أكثر من 12 إحاطة سرية أعدت للرئيس ترامب في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط، وهي الأشهر التي استمر خلالها في التقليل من التهديد، وفقًا لمسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين.

وحسب ما تقول الصحيفة الأمريكية، تم نقل التحذيرات المتكررة في إصدارات الموجز اليومي للرئيس، وهو تقرير حساس يتم إصداره قبل الفجر كل يوم ويهدف إلى لفت انتباه الرئيس إلى أهم التطورات العالمية والتهديدات الأمنية.

ولأسابيع، تتبع PDB –كما تم تعريفه في التقرير- انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم، وأوضح أن الصين تخفي المعلومات حول انتقال العدوى المميتة، وأثار احتمال حدوث عواقب سياسية واقتصادية "وخيمة".

لكن يبدو أن الإنذارات فشلت في لفت الرئيس، الذي يتجاوز بشكل روتيني قراءة PDB، وقد أظهر في بعض الأحيان القليل من الصبر حتى مع الملخص الشفوي الذي يأخذه مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، وفقًا للمسؤولين الذين تحدثوا بشرط. عدم ذكر أسماءهم.

وكانت النصائح التي تم إرسالها من قبل وكالات المخابرات الأمريكية جزءًا من مجموعة أوسع من الإشارات المقلقة التي جاءت خلال فترة يعتبرها الآن العديد من مسؤولي الصحة العامة وخبراء آخرين فرصة ضائعة لاحتواء تفشي المرض.

واعتبارًا من يوم الاثنين، توفي أكثر من 55000 شخص في الولايات المتحدة بسبب كوفيد 19.

45 days ago, business leaders joined President @realDonaldTrump in the Rose Garden to help launch a new, critical partnership with the private sector: accelerating our ability to test for the Coronavirus. Since then, we've made dramatic progress. pic.twitter.com/ASa4HNwgLc — The White House (@WhiteHouse) April 28, 2020

وجادل متحدث باسم البيت الأبيض في التوصيف بأن ترامب كان بطيئًا في الاستجابة لتهديد الفيروس. وقال المتحدث هوجان جيدلي إن "الرئيس ترامب صعد لمحاربة هذه الأزمة مباشرة باتخاذ إجراءات تاريخية مبكرة لحماية صحة وثروة ورفاهية الشعب الأمريكي". "سنتخطى هذا الوقت الصعب ونهزم هذا الفيروس بسبب قيادته الحاسمة."

وأكد المسؤولون الأمريكيون أن إشارات PDB إلى الفيروس تضمنت مقالات شاملة حول جوانب التفشي العالمي، ولكن أيضًا عناصر أصغر للفهم تهدف إلى إبقاء ترامب وكبار مسؤولي الإدارة على اطلاع على مسار العدوى. كما يتم مشاركة إصدارات PDB مع أمناء مجلس الوزراء ومسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى آخرين.

وقال أحد المسؤولين إنه في منتصف وأواخر يناير/ كانون الثاني تم ذكر الفيروس التاجي بشكل أكثر تواترا، إما كواحد من المقالات الأساسية للتقرير أو في ما يعرف باسم "التحديث التنفيذي" ، وأنه من شبه المؤكد أنه تم لفت انتباه ترامب شفهيا.

وجاءت الخطوة الرئيسية الأولى التي اتخذتها الإدارة لوقف انتشار الفيروس في أواخر يناير، عندما قيد ترامب السفر بين الولايات المتحدة والصين، حيث يعتقد أن الفيروس نشأ في أواخر العام الماضي.

لكن ترامب قضى معظم شهر فبراير في التقليل من شأن التهديد بينما فشلت إدارته في التعبئة من أجل تفشي المرض عن طريق تأمين إمدادات من معدات الحماية، وتطوير اختبار تشخيصي فعال وإعداد خطط لعزل أجزاء كبيرة من السكان.

What did he know and when did he know it? It was in the damn briefing book https://t.co/RqCLGHxJ4E — Charlie Sykes (@SykesCharlie) April 27, 2020

وأصر ترامب علنًا في 26 فبراير على أن عدد الحالات "في غضون يومين سينخفض ​​إلى ما يقرب من الصفر" ، وقال في اليوم التالي "إنها مثل المعجزة، ستختفي".

وفي الواقع، كان الفيروس في ذلك الوقت يتحرك بسرعة عبر المجتمعات عبر الولايات المتحدة، وينتشر عمليا دون رادع في مدينة نيويورك ومراكز سكانية أخرى حتى بدأ حكام الولايات بفرض عمليات قفل شاملة، مما يتطلب إبعاد اجتماعي وكل ما عدا إغلاق قطاعات ضخمة من اقتصاد البلاد.

وفي وقت متأخر من 10 مارس/ آذار، قال ترامب: "فقط ابق هادئًا. سوف تزول". في اليوم التالي، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي الفيروس التاجي هو جائحة عالمية.

وبحلول ذلك الوقت، قال المسؤولون، إن التحذيرات في PDB وتقارير استخباراتية أخرى كانت قد وضعت جانبًا. وجاء أول ذكر للفيروس التاجي في PDB في بداية يناير، مع التركيز على ما كان في تلك المرحلة علامات مقلقة لانتشار فيروس جديد عبر مدينة ووهان الصينية، وجهود الحكومة الصينية الواضحة لإخفاء تفاصيل تفشي المرض، بحسب تقرير "واشنطن بوست".

وتقول الصحيفة إنه في الأسابيع التالية، كرست وكالات المخابرات الأمريكية موارد وإدارات إضافية لتتبع انتشار الفيروس التاجي. وقال مسؤولون إن الجهد في وكالة المخابرات المركزية، شمل مراكز الوكالة في الصين وأوروبا وأمريكا اللاتينية، فضلا عن الإدارات المكرسة للتهديدات الصحية.

وكانت المعلومات الاستخبارية الأولية عن الفيروس التاجي مجزأة، ولم تعالج احتمالات تفشي المرض في الولايات المتحدة.

"It looks like by April, when it gets a little warmer, it miraculously goes away..." 12 weeks ago, Donald Trump said they had 'shut down' the coronavirus coming into America. Today, they have 989,357 confirmed cases.pic.twitter.com/Ny7oDIdYj4 — JOE.ie (@JOEdotie) April 28, 2020

رفض مسؤولو المخابرات الأمريكية، مستشهدين بأدلة علمية، إلى حد كبير فكرة أن الفيروس تم هندسته عن عمد وراثيا. لكنهم يواصلون فحص ما إذا كان الفيروس قد هرب بطريقة ما من مختبر الفيروسات في ووهان، حيث أجريت أبحاث على الفيروسات التاجية التي تحدث بشكل طبيعي.

وقال أحد كبار مسؤولي المخابرات الأمريكية: "نحن ننظر إلى الأمر عن كثب، لكننا لا نعرف".

وتقول الصحيفة إنه من المحتمل أن تكون التحذيرات التي يتم نقلها في PDB محط تركيز لأي تحقيق مستقبلي في معالجة إدارة ترامب للوباء. ودعا النائب آدم ب.شيف (من ولاية كاليفورنيا) ، رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب، في أوائل أبريل/ نيسان إلى تشكيل لجنة مستقلة مماثلة لتلك التي تم إنشاؤها للتحقيق في هجمات 11 سبتمبر / أيلول 2001.

ويقول كبار المسؤولين الذين لديهم معرفة مباشرة بإحاطات ترامب الاستخباراتية إن ترامب يستمع ويطرح أسئلة خلال الجلسات. وقال أحد كبار المسؤولين: "ندخل ويعاملنا باحترام".

لكن ترامب كان أيضًا عدوانيًا أو رافضًا تجاه وكالات المخابرات الأمريكية طوال فترة رئاسته، على حد قول الصحيفة الأمريكية.

وقال ديفيد برايس، الضابط السابق بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية ومؤلف كتاب عن الإحاطات الاستخباراتية للرؤساء، إن أسلاف ترامب كانوا متنوعين في مقاربتهم لقراءة التقرير المخابراتي. واعتبر الرئيس باراك أوباما قارئًا متعطشًا لـ"الكتاب" الذي تم إعداده له على جهاز كمبيوتر لوحي مجهز بشكل خاص.