ممسكا بيد زوجته... صورة متداولة بعنوان "ظهور زعيم كوريا" تثير تفاعلا واسعا

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة لزعيم كوريا الشمالية، وقالوا إنه ظهر مجددا، وسط تكهنات حول صحته.

وانتشرت الصورة للزعيم الكوري على أنها حديثة بعدما سرت شائعات عن وفاته أو تردّي حالته الصحيّة، لكن الصورة في الحقيقة قديمة وقد وزعتها وكالة فرانس برس قبل ثلاث سنوات.

ويظهر في الصورة كيم جونغ أون ضاحكا مع زوجته ري سول جو، التي بدت وكأنها تسنده من يده، وسط عدد من الفتيان بلباس عسكري.

وجمعت الصورة أكثر من 1200 مشاركة من هذه الصفحة ومئات المشاركات من صفحات أخرى.

وتُظهر الصورة كيم جونغ أون مع زوجته ري سول جو في زيارة إلى مدرسة في العاصمة بيونغ يانغ لزرع أشجار مع تلاميذها، وهي ملتقطة في الثاني من مارس/ آذار 2017.

وظل كيم جونغ أون بعيدا عن أعين العامة لأكثر من أسبوعين منذ أن شوهد للمرة الأخيرة أثناء مشاركته في اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال الحاكم يوم 11 من شهر أبريل/ نيسان الجاري، ولكن الإعلام الشمالي يصدر تقارير تتناول أعمال الزعيم اليومية الروتينية.

ويبث الإعلام الشمالي الرسمي تقارير حول جدول أعمال كيم بما يشمل إرساله رسائل دبلوماسية وهدايا للمواطنين المكرمين، ولكن لم تقدم معلومات عن مكانه أو ظروفه الصحية.

وكانت وكالة الأخبار المركزية الشمالية الرسمية قد أعلنت يوم أمس الاثنين أن كيم أرسل برقية تهنئة لرئيس جنوب أفريقيا في آخر تقرير عن إدارة الزعيم لشؤون الدولة.

وتُثار التكهنات حول الوضع الصحي لكيم الذي تخلى عن زيارته السنوية لقصر الشمس يوم 15 أبريل بمناسبة ذكرى ميلاد جده الراحل، مؤسس الدولة الشيوعية كيم إيل -سونغ.

ومنذ هذا الحين تتناول تقارير إعلامية غير مؤكدة الوضع الصحي لـ"كيم" مشيرة إلى أنه قد يكون في "غاية الخطورة" بعد خضوعه لعملية جراحية، بيد أن مسؤولي كوريا الجنوبية نفوا هذه الادعاءات بشكل متكرر، موضحين أن لا علامات غير طبيعية في الشمال.

ويرى البعض أن كيم على ما يبدو مقيم في قرية "وونسان" الواقعة على الساحل الشرقي. وقد ذكر موقع "38 North" الأمريكي للمراقبة أن الأقمار الصناعية التجارية رصدت قطارا يعود على الأغلب لكيم منتظرا في المنطقة منذ يوم 21 أبريل على الأقل.

من جهته، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء أمس الاثنين، إنه يعرف كيف حال الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون.

وأضاف ترامب خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الخاص بخلية الأزمة الأمريكية لمواجهة تداعيات تفشي كورونا، "لا أستطيع أن أقول لكم بالضبط. "نعم، لدي فكرة جيدة جدا، ولكن لا أستطيع التحدث عن ذلك الآن. أتمنى له التوفيق فقط".

وتابع الرئيس الأمريكي، "أتمنى أن يكون بخير أنا أعرف كيف يفعل نسبيا. سنرى - من المحتمل أن تسمعوا شيئا في المستقبل القريب".